فيتامينات ممنوع إعطائها معا للطفل في نفس الوقت

الفيتامينات من المكملات الغذائية المهمة التى يجب أن يحصل عليها الطفل بعد إتمامه 6 أشهر من عمره لتجنب إصابته بنقص فى العناصر الغذائية ما يساعد على النمو بشكل صحى.

وتحرص الأمهات على المتابعة مع طبيب مختص خلال هذه الفترة لمعرفة أنواع وجرعات المكملات الغذائية المناسبة للطفل للالتزام بها حفاظا على صحته.

مكملات غذائية ممنوع تقديمها للطفل فى نفس الوقت

ويقول الدكتور تامر عبد الحميد استشارى طب الأطفال وحديثي الولادة، إن بالفعل المكملات الغذائية مهمة لصحة الطفل، ولكن هناك مكملات ممنوع تقديمها للطفل فى نفس الوقت، منها:-

الحديد مع الكالسيوم، لأن الكالسيوم يقلل امتصاص الحديد، وإذا كان الطفل يحصل على الاثنين فيجب عمل فرق بينهم حوالى 3 ساعات.

فيتامينات ممنوع اعطائها للطفل فى نفس الوقت

الحديد مع الزنك، فكل نوع فيهم ينافس التاني على الامتصاص، لذا الأفضل أن يؤخذوا في أوقات مختلفة.

فيتامين D مع جرعات عالية من الكالسيوم بدون إشراف، حيث يمكن أن يسبب زيادة كالسيوم في الدم، لذا يجب أن يكون تحت إشراف طبي.

فيتامين A مع فيتامين E بجرعات عالية، وفيتامين E يقلل امتصاص A خصوصا اذا كانوا مكملا وليس من الطعام.

مكملات متعددة لها جميع الفيتامينات، وبعض الأطفال معدتهم تتأثر بهذه الفيتامينات أو لم يستفيدوا منها جيدا لذا يفضل منعها.

نصائح مهمة لإعطاء الطفل المكملات بآمان

وأضاف عبد الحميد، أن هناك بعض النصائح المهمة التى يجب الالتزام بها عند إعطاء الطفل المكملات الغذائية، منها:-

إعطاء الطفل الحديد مع عصير برتقال.

يجب إعطاء الكالسيوم للطفل بمفرده.

أي مكمل يقدم للطفل لازم يجب أن يكون حسب سنه ووزنه.

استشارة الطبيب عند الجمع بين أى نوع من المكملات الغذائية.

