عادات غذائية خاطئة تصيب طفلك بأنيميا فقر الدم وضعف المناعة

الأنيميا
الأنيميا
أنيميا فقر الدم من المشكلات الشائعة الحدوث التى تصيب نسبة كبيرة من الأطفال نتيجة سوء التغذية والإقبال على تناول الوجبات السريعة.

وأنيميا فقر الدم لها مخاطر عديدة أبرزها مشاكل النمو وضعف المناعة وقلة التركيز وقلة الطاقة وضعف الجسم بجانب أعراض عديدة.

ويجب على كل أم عند ملاحظة أعراض الوهن والضعف على الطفل وتكرار إصابته بالأمراض المعدية وتساقط الشعر وقلة التركيز، أن تتابع مع طبيب مختص لتشخيص نسبة الأنيميا وبدء العلاج سريعا حفاظا على صحة ونشاط الطفل.

وللأسف بعض الأمهات ترتكب بعض الأخطاء فى تغذية الطفل دون وعى وللاسف تؤثر على تغذية الطفل وامتصاص المعادن بالجسم ما يسبب أنيميا فقر الدم.

عادات غذائية خاطئة تسبب الأنيميا عند الأطفال 

ويقول الدكتور تامر عبد الحميد استشارى طب الأطفال وحديثي الولادة، إن هناك عادات غذائية خاطئة تسبب أنيميا فقر الدم وضعف المناعة عند الأطفال، منها:-

  • شرب الشاي أو النسكافية، حتى ولو بكميات قليلة يمنع امتصاص الحديد.
  • الإكثار من الحلويات والشيبسي
    تشبع الطفل بدون فائدة غذائية.
  • الاعتماد على الحليب فقط، وكثرة الحليب تقلل امتصاص الحديد وتسبب الأنيميا.
  • رفض الخضار والفاكهة، يسبب نقص الفيتامينات خاصة الحديد وفيتامين C.
  • تخطي الوجبات الأساسية، خصوصا الإفطار، يسبب ضعف الطفل وتركيز أقل.
  • عدم تنويع مصادر البروتين
    مثل البيض، واللحوم، والبقوليات.
  • تناول الطعام أمام الشاشات، يجعل الطفل لا يشعر بالجوع الحقيقي.
  • عدم متابعة التحاليل، والأنيميا عند الأطفال أحيانا تكون بدون أعراض واضحة.

وأضاف عبد الحميد، أن تقديم كوب عصير برتقال للطفل مع وجبة بها بيض أو عدس، تجعل امتصاص الحديد بالجسم أفضل.

أفضل الخلطات العشبية لزيادة امتصاص الحديد في الجسم، تعرفي عليها

أطعمة تعالج الأنيميا للنساء، بسرعة وفي وقت قياسي

