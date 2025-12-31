استشارى: مناعة طفلك فى وجبة الإفطار صباحا

الأربعاء 31 ديسمبر 2025
جهاز المناعة هو خط الدفاع الأول فى الجسم الذى يحمى من الأمراض المعدية والفيروسية التى تهدد صحة الطفل، وكلما كان جهاز المناعة قوى كلما كانت صحة الطفل أفضل.

وتبحث الأمهات دائما عن المكملات الغذائية التى تقوى مناعة الطفل على الرغم من أن تقوية المناعة يأتي أولا من الطعام السليم وأسلوب الحياة المتوازن.

مناعة طفلك فى وجبة الإفطار 

ويقول الدكتور محمد صلاح شبيب استشارى طب الأطفال وحديثي الولادة، إن مناعة الطفل في وجبة الإفطار صباحا، فهى تعرف بوجبة الإفطار والمناعة، حيث أن وجبة الإفطار المتكاملة هي خط الدفاع الأول لمناعة الطفل.

وجبة الإفطار والمناعة 
وجبة الإفطار والمناعة 

إفطار صحى لتقوية مناعة طفلك 

وأضاف شبيب، أن وجبة إفطار تقدم للطفل فى الصباح حفاظا على مناعته، هى كالآتي:-

  • بروتين: مثل بيضة مسلوقة أو جبنة قريش، لبناء المناعة والعضلات.
  • كربوهيدرات صحية: مثل خبز حبوب كاملة أو شوفان، لمنح الطفل الطاقة والتركيز.
  • كالسيوم: مثل كوب لبن أو زبادي، لدعم العظام والمناعة.
  • فاكهة طازجة: مثل برتقال أو تفاح أو فراولة، فهى تحتوى على فيتامين C الطبيعي، وهو أهم احتياجات جهاز المناعة.
  • دهون مفيدة: مثل ملعقة طحينة أو زبدة فول سوداني، فهى تساعد على امتصاص أفضل للفيتامينات.
  • مياه: كوب ماء بعد الاستيقاظ، لتنشيط الجسم والمناعة.

وتابع، أنه يجب تقديم الإفطار للطفل خلال أول ساعة من الاستيقاظ لنتيجة أفضل، والإفطار المتوازن يضمن طفل قوى أقل مرضا وأكثر نشاطا، ما يساعده على النمو الصحى بدون أى مشاكل بشرط تنظيم مواعيد باقى وجبات اليوم وتنظيم مواعيد النوم حيث النوم مبكرا والاستيقاظ مبكرا وعدم السهر لأنه يضعف جهاز المناعة ويؤثر على نمو الأطفال.

مناعة طفلك تقوية المناعة وجبة الإفطار صحة الصحة الدكتور محمد صلاح شبيب

