احذري من زيت السمك، ما الفرق بينه وبين الأوميجا 3؟

زيت السمك من المكملات الغذائية الشهيرة التى لا قيمة غذائية عالية وينصح الخبراء بتناوله فى بعض الحالات ولكن يجب أن يكون تحت إشراف طبى.

والبعض يظن أنه غنى بالأوميجا 3 ويتناولوه كبديل عن أحماض الأوميجا 3 دون وعى بمدى فوائد أو ضرر ذلك.

وتقول الدكتورة هدير جميل أخصائية التغذية العلاجية، إن هناك خطأ شائع يقع فيه العديد من الأشخاص وهو شراء زيت السمك وتناوله كمكمل غذائى بديل عن أحماض الأوميجا 3، بدلا من تناول أقراص الأوميجا 3، وللاسف هذا خطر على الصحة.

زيت السمك والأوميجا 3

الفرق بين زيت السمك والأوميجا 3

وأضافت هدير، أن زيت السمك تختلف تماما عن الأوميجا 3، من حيث أن زيت السمك به نسبة قليلة من الأوميجا 3 وغير مكتملة مثل أقراص الأوميجا 3، كما أن زيت السمك يحتوى على نسبة عالية من الأوميجا 6 وهى غير مناسبة للعديد من الأشخاص لذا يجب عدم شراء زيت السمك كبديل عن الأوميجا 3، ويجب عدم تناول أى مكمل غذائي بدون استشارة طبية، لأن ذلك يشر بصحة الجسم.

فوائد الأوميجا 3

والأوميجا 3 من الدهون الصحية التى يحتاجها الجسم بشكل عام والمخ بشكل خاص، حيث تساعد الأوميجا 3 فى تصنيع الكوليسترول الجيد بالجسم وتقليل الكوليسترول الضار وتعزيز صحة القلب والمخ وزيادة معدلات الذكاء وزيادة التركيز وتنشيط المخ والحماية من الجلطات كما يساعد الجسم على مر الدهون بشكل جيد، ويقاوم أمراض السرطان.

