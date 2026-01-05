محافظ دمياط يرأس اجتماع لجنة صندوق تمويل الإسكان الاقتصادي

18 حجم الخط

ترأس الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط اجتماع لجنة صندوق تمويل مشروعات الإسكان الاقتصادي، والذي عقد اليوم بديوان عام المحافظة، بحضور المهندسة شيماء الصديق نائب المحافظ، واللواء محمد همام السكرتير العام، واللواء دكتور طارق بحيري السكرتير العام المساعد، والأستاذ أحمد بدران مدير الإدارة العامة للشئون المالية والإدارية، إلى جانب رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن، ومديري مديريتي الإسكان والمالية، وعدد من القيادات المعنية بديوان عام المحافظة.



معايير واضحة لتسكين الحالات الملحة والأسر الأكثر احتياجا

ناقش الاجتماع عددا من الملفات

والموضوعات المطروحة، بهدف استصدار قرارات بشأنها في ضوء اللوائح والقوانين المنظمة. كما استعرض المحافظ معايير التسكين للحالات الملحة والأسر الأشد احتياجا بوحدات إسكان الأولى بالرعاية الإيواء، على أن يتم ذلك وفقا لدراسة كل حالة على حدة.



تنسيق مع العمل والتضامن لتوفير فرص عمل ودخل ثابت



ووجه محافظ دمياط بضرورة التنسيق مع مديريتي العمل والتضامن الاجتماعي لتنفيذ ورش تأهيل للأسر الأولى بالرعاية، وتوفير فرص عمل تضمن لهم دخلا شهريا ثابتا. كما شدد على التنسيق مع مديرية الإسكان لتوفير وحدات إسكان اجتماعي دائمة لتلك الأسر، نظرا لكون وحدات الإيواء سكنا مؤقتا، مؤكدا أن المحافظة تعمل على تقديم الدعم والرعاية الكاملة للفئات الأولى بالرعاية عبر حزمة من الإجراءات الفاعلة.

حصر شامل للوحدات وقوائم الانتظار على مستوى المحافظة

وفي سياق متصل، كلف الدكتور أيمن الشهابي بسرعة إعداد حصر كامل بوحدات الإسكان الأولى بالرعاية على مستوى المحافظة، سواء الوحدات الخالية أو التي تم تسكينها، مع تحديد المستحقين من غير المستحقين، إلى جانب إعداد حصر بقوائم الانتظار للحالات، تمهيدا لبدء اتخاذ إجراءات التسكين للمستحقين.

محافظ دمياط يرأس اجتماع لجنة صندوق تمويل مشروعات الإسكان الاقتصادي



دراسات مشتركة لملفات أخرى تخص الصندوق



وشهد الاجتماع كذلك بحث عدد من الملفات الأخرى الخاصة بالصندوق، تمهيدا لإعداد دراسات متكاملة بشأنها بالتنسيق بين جميع الجهات المعنية، بما يحقق الاستغلال الأمثل للموارد ويخدم أهداف الإسكان الاقتصادي بالمحافظة.

