الإثنين 05 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

محافظ دمياط يشيد بأجواء الدعم الجماهيري خلال متابعة فوز مصر على بنين

محافظ دمياط يتابع
محافظ دمياط يتابع مباراة منتخب مصر أمام منتخب بنين
18 حجم الخط

 تابع الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط، يرافقه الدكتور محمد فوزي مدير مديرية الشباب والرياضة، أجواء متابعة مباراة منتخب مصر أمام منتخب بنين، والتي انتهت بفوز المنتخب الوطني بثلاثة أهداف مقابل هدف، وذلك بمركز التنمية الشبابية بمدينة دمياط الجديدة.


تفاعل شبابي واسع داخل مركز التنمية الشبابية


وشهدت الفعالية أجواء حماسية وتفاعلا كبيرا من الشباب وأعضاء المركز، الذين حرصوا على مؤازرة المنتخب الوطني في إطار مبادرة «هنشجع بلادنا»، برئاسة المهندس السيد بهجات، رئيس مجلس إدارة المركز.
تنفيذ لتوجيهات وزير الشباب والرياضة
وجاءت متابعة المباراة تنفيذا لتوجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بضرورة تفعيل دور مراكز الشباب واستثمارها في تنظيم الفعاليات القومية والرياضية، بما يسهم في تعزيز الوعي الوطني لدى الشباب.

 

 

 

 

محافظ دمياط يتابع مباراة منتخب مصر أمام منتخب بنين
محافظ دمياط يتابع مباراة منتخب مصر أمام منتخب بنين

 


محافظ دمياط: الفعاليات الرياضية تعزز روح الانتماء


وأكد محافظ دمياط أن مثل هذه الفعاليات تسهم في ترسيخ روح الولاء والانتماء، مشيدا بالدور الحيوي لمراكز الشباب في احتضان الشباب وتقديم أنشطة تجمع بين الترفيه وبناء الوعي.


خطة مستمرة لجذب الشباب للمشاركة المجتمعية


ومن جانبه، أوضح مدير مديرية الشباب والرياضة أن تنظيم متابعة المباريات داخل مراكز الشباب يأتي ضمن خطة المديرية لجذب الشباب وتحفيزهم على المشاركة المجتمعية، مع استمرار تنفيذ الفعاليات الرياضية والوطنية بمختلف مراكز الشباب على مستوى المحافظة.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط الفعاليات الرياضية الشباب والرياضة شرف صبحي وزير الشباب والرياضة مؤازرة المنتخب محافظ دمياط مدينة دمياط الجديدة مدينة دمياط منتخب مصر وزير الشباب والرياضة

الأكثر قراءة

نيجيريا تكتسح موزمبيق برباعية وتتأهل لربع نهائي أمم إفريقيا 2025

أمم إفريقيا، منتخب مصر يتعادل سلبيًا أمام بنين في الشوط الأول (صور)

الأرصاد تعلن حالة الطقس غدا وفرص لأمطار خفيفة على مدينتين

أمم إفريقيا، تعادل سلبي بين منتخب مصر وبنين بعد مرور 15 دقيقة

كأس أمم أفريقيا، تشكيل مباراة نيجيريا ضد موزمبيق في ثمن النهائي

بمشاركة 10 دول، إعلان تفاصيل الدورة الـ16 من مهرجان المسرح العربي

ترتيب هدافي كأس أمم أفريقيا بعد هدف محمد صلاح في مرمى بنين

"القومى لتنظيم الاتصالات": لا زيادات جديدة فى أسعار كروت الشحن رغم الغلاء (فيديو)

خدمات

المزيد

تعرف على سعر الأرز اليوم الاثنين

الدينار الأردني يسجل 67.32 جنيها في البنك المركزي

سعر صرف الدولار في مصرف سوريا المركزي اليوم الإثنين

أسعار الخردة في الأسواق ببداية تعاملات اليوم الإثنين 5-1-2026

المزيد

انفوجراف

بعد إقالته.. ماذا قدم أموريم مع مانشستر يونايتد في جميع المسابقات (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية النجوم في المنام وعلاقتها بتحقيق النجاح في العمل

هل يجوز الاحتفال بليلة الإسراء والمعراج؟ مفتي الجمهورية يحسم الجدل

قصة ميلاد السيد المسيح كما وردت في القرآن الكريم

المزيد
الجريدة الرسمية