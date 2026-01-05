محافظ دمياط يشيد بأجواء الدعم الجماهيري خلال متابعة فوز مصر على بنين

18 حجم الخط

تابع الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط، يرافقه الدكتور محمد فوزي مدير مديرية الشباب والرياضة، أجواء متابعة مباراة منتخب مصر أمام منتخب بنين، والتي انتهت بفوز المنتخب الوطني بثلاثة أهداف مقابل هدف، وذلك بمركز التنمية الشبابية بمدينة دمياط الجديدة.



تفاعل شبابي واسع داخل مركز التنمية الشبابية



وشهدت الفعالية أجواء حماسية وتفاعلا كبيرا من الشباب وأعضاء المركز، الذين حرصوا على مؤازرة المنتخب الوطني في إطار مبادرة «هنشجع بلادنا»، برئاسة المهندس السيد بهجات، رئيس مجلس إدارة المركز.

تنفيذ لتوجيهات وزير الشباب والرياضة

وجاءت متابعة المباراة تنفيذا لتوجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بضرورة تفعيل دور مراكز الشباب واستثمارها في تنظيم الفعاليات القومية والرياضية، بما يسهم في تعزيز الوعي الوطني لدى الشباب.

محافظ دمياط يتابع مباراة منتخب مصر أمام منتخب بنين



محافظ دمياط: الفعاليات الرياضية تعزز روح الانتماء



وأكد محافظ دمياط أن مثل هذه الفعاليات تسهم في ترسيخ روح الولاء والانتماء، مشيدا بالدور الحيوي لمراكز الشباب في احتضان الشباب وتقديم أنشطة تجمع بين الترفيه وبناء الوعي.



خطة مستمرة لجذب الشباب للمشاركة المجتمعية



ومن جانبه، أوضح مدير مديرية الشباب والرياضة أن تنظيم متابعة المباريات داخل مراكز الشباب يأتي ضمن خطة المديرية لجذب الشباب وتحفيزهم على المشاركة المجتمعية، مع استمرار تنفيذ الفعاليات الرياضية والوطنية بمختلف مراكز الشباب على مستوى المحافظة.

