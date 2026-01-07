تحرير 25 محضر مخالفة في حملة مكبرة لرفع الإشغالات بدمياط

18 حجم الخط

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط، اليوم الأربعاء، برئاسة سمير عتريس عبدالله، حملة ميدانية موسعة لرفع الإشغالات المخالفة وإعادة الانضباط إلى الشارع الدمياطي.

وشملت الحملة عددًا من الشوارع الرئيسية والفرعية، من بينها شارع الجلاء – كورنيش النيل – السوق العمومي – الشوارع المحيطة بمنطقة باب الحرس، وأسفرت عن رفع وإزالة أكثر من 40 حالة إشغال متنوع ما بين ثابت ومتحرك، شملت تعديات باعة جائلين، وفرشات، وحواجز حديدية وخشبية تعوق حركة المرور والمشاة.

كما تم مصادرة الإشغالات المخالفة وتحرير عدد 25 محضر مخالفة، واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية حيال المخالفين، مع التنبيه بعدم العودة للتعدي على حرم الطريق مرة أخرى.

حملة ميدانية بقيادة رئيس مدينة دمياط

قادت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط، برئاسة سمير عتريس عبدالله، رئيس الوحدة، حملة ميدانية موسعة استهدفت الشوارع الرئيسية والفرعية، والأسواق والمناطق ذات الكثافات المرورية العالية، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وكانت الحملة في إطار خطة متكاملة تهدف إلى الحد من ظاهرة الإشغالات والتعدي على حرم الطريق.

رفع الإشغالات واتخاذ الإجراءات القانونية

وأسفرت الحملة عن رفع وإزالة عدد كبير من الإشغالات المخالفة التي تعيق حركة المواطنين والمركبات، وتشمل تعديات الباعة الجائلين، والإشغالات الثابتة والمتحركة، إلى جانب مصادرة المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وفقا للقوانين واللوائح المنظمة، لضمان عدم تكرار المخالفات.

حملة ميدانية استهدفت الشوارع الرئيسية والفرعية بدمياط

تحقيق السيولة المرورية والحفاظ على المظهر الحضاري

وأكد الدكتور سمير عتريس رئيس الوحدة المحلية أن هذه الحملات تأتي في إطار الحرص على تحقيق السيولة المرورية، وتوفير بيئة آمنة للمواطنين، والحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي لمدينة دمياط

وأكد رئيس الوحدة المحلية أن الحملات مستمرة بشكل يومي ومفاجئ، تنفيذا لتعليمات محافظ دمياط، مشددًا على عدم التهاون مع أي إشغال يعرقل الحركة المرورية أو يشوه المظهر الحضاري للمدينة، خاصة بالمناطق ذات الكثافات العالية.

وأشار إلى أن هذه الحملات تأتي استجابة لشكاوى المواطنين، وتهدف إلى تحقيق السيولة المرورية، وحماية حقوق المارة، وفرض هيبة الدولة، مؤكدًا أن المرحلة القادمة ستشهد تصعيدا في الإجراءات ضد المخالفين المتكررين.

استجابة لشكاوى المواطنين ومتابعة مستمرة

وتأتي هذه الجهود استجابة لشكاوى المواطنين المتكررة بشأن التعديات على الطرق، حيث أكدت الوحدة المحلية أن هناك متابعة ميدانية مستمرة لضبط المخالفات، مع توجيه إنذارات للمخالفين، واتخاذ الإجراءات الرادعة لضمان الالتزام بالقانون، تحقيقا للصالح العام وخدمة لأهالي مدينة دمياط.

