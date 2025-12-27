السبت 27 ديسمبر 2025
ضبط 360 كيلو لحم ودجاج فاسد وغلق مخبز بحملات على أسواق دمياط

حملات مفاجئة لحماية
حملات مفاجئة لحماية صحة المواطنين بدمياط
تابع الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط، نتائج الحملة الموسعة التي نفذتها إدارة المتابعة بالديوان العام، بالتنسيق مع مديريتى الصحة والتموين، وبمشاركة مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، للتفتيش على المنشآت الغذائية بنطاق مدينة دمياط، وفي إطار استمرار الحملات الرقابية المشددة لحماية صحة المواطنين.


ضبط كميات غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي

وأسفرت الحملة عن ضبط كمية قدرها 360 كجم من مفروم الدجاج وعجينة الحواوشي غير الصالحة للاستهلاك الآدمي داخل أحد محال الجزارة، حيث تبين عدم مطابقتها للاشتراطات الصحية وتشكلها خطرا مباشرا على صحة المواطنين، وتم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

 

 


غلق مخبز لمخالفته الاشتراطات الصحية


كما شملت الحملة غلق  مخبز بلدي  لعدم مطابقته للمواصفات الصحية وعدم التزامه بالاشتراطات المعتمدة، ووجود خطورة داهمة على الصحة العامة، مع تحرير المحاضر اللازمة وإخطار الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية.


تصريح رسمي وتحذير للمخالفين


وأكد مصدر مسئول بديوان عام محافظة دمياط، أن الحملات الرقابية مستمرة بشكل يومي ومفاجئ بكافة مدن ومراكز المحافظة، مشددا على عدم التهاون مع أي منشأة غذائية غير ملتزمة أو تمثل خطرا على صحة المواطنين.


وأوضح المصدر أن توجيهات محافظ دمياط تقضي باتخاذ إجراءات حاسمة وفورية ضد المخالفين، حفاظا على سلامة الغذاء وضمان وصول غذاء آمن للمواطنين، مع تكثيف الحملات الرقابية خلال الفترة المقبلة.


دعوة للمواطنين للتعاون


ودعا المصدر المواطنين إلى الإبلاغ عن أي مخالفات أو ممارسات تضر بالصحة العامة، مؤكدا أن الأجهزة التنفيذية تعمل في تنسيق كامل لرصد المخالفات والتعامل معها بكل حزم.
 

