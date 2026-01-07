الأربعاء 07 يناير 2026
نائب محافظ دمياط: أوشكنا على الانتهاء من مشروعات حياة كريمة

المهندسة شيماء الصديق
المهندسة شيماء الصديق مع الاجهزة التنفيذية
عقدت المهندسة شيماء الصديق نائب محافظ دمياط اجتماعا موسعا عبر تقنية زووم مع الدكتور سيد إسماعيل نائب وزير الإسكان، تنفيذا لتوجيهات الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط، وفي إطار المتابعة المستمرة لموقف تنفيذ المشروعات ودخولها الخدمة في أقرب وقت، وبحضور قيادات الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، وجهاز تعمير المدن الجديدة، وممثلي الجهات المعنية، لمناقشة عدد من الملفات الحيوية الخاصة بمشروعات البنية التحتية على مستوى المحافظة، وعلى رأسها مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

الاستعداد للافتتاحات الرئاسية ومتابعة القرى

تناول الاجتماع الاستعدادات الخاصة بالافتتاحات الرئاسية المرتقبة، إلى جانب استعراض موقف القرى المستهدفة ضمن مبادرة حياة كريمة، في إطار المتابعة الدقيقة لمعدلات التنفيذ وجودة الأعمال.

 وتم خلال اللقاء عرض تفصيلي لكافة الأعمال المتبقية، مع تقديم جدول زمني للانتهاء من المشروعات بحد أقصى نهاية شهر مارس 2026، والتأكيد على أن محافظة دمياط تعد من أوائل المحافظات التي أوشكت على الانتهاء من تنفيذ مشروعات حياة كريمة، حيث بلغت نسبة التنفيذ حتى تاريخه نحو 95 بالمئة، وتم إخطار مجلس الوزراء رسميا بموقف الإنجاز خلال شهر يناير الجاري.

مناقشة التحديات ومعوقات الصرف الصحي

وشهد اللقاء مناقشة عدد من التحديات والمعوقات التي تواجه بعض مشروعات الصرف الصحي، حيث تم استعراض الحلول الفنية المقترحة لضمان استدامة المشروعات، وتحسين كفاءة التشغيل، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بمختلف المناطق.

حلول علمية وتعاون مع المركز القومي للبحوث

وفي هذا السياق، تم عرض مشروعات معالجة الصرف الصحي بمدينة دمياط الجديدة، والإعلان عن توقيع بروتوكول تعاون مع المركز القومي للبحوث لدراسة آليات التخلص من الأملاح باستخدام تقنيات حديثة، كحل علمي متطور لمواجهة مشكلات التربة وتأثيرها على البنية التحتية، إلى جانب التعاقد مع شركات متخصصة لتنفيذ أعمال المعالجة ورفع كفاءة المحطات.

دمياط نموذج بيئي مستدام

وأكدت نائب محافظ دمياط أن المحافظة تولي اهتماما بالغا بسرعة الانتهاء من المشروعات وفقا لأعلى معايير الجودة، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، وبما يحقق أهداف التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة للمواطنين.

كما اتفق نائب محافظ دمياط ونائب وزير الإسكان على أن محافظة دمياط، وفقا للمؤشرات الحالية، تعد الأعلى بين المحافظات في نسب تغطية خدمات الصرف الصحي، وتمثل نموذجا بيئيا مستداما يحتذى به.
إدراج مشروعات جديدة لاستكمال المنظومة

وأشار نائب وزير الإسكان إلى أنه تم إدراج إنشاء وتطوير 12 مشروعا جديدا للصرف الصحي، في إطار السعي لاستكمال المنظومة بشكل كامل، تمهيدا لإعلان محافظة دمياط مخدومة بالكامل خلال الفترة المقبلة.

وفي ختام الاجتماع، تقدمت المهندسة شيماء الصديق بالشكر إلى نائب وزير الإسكان على سرعة الاستجابة، وحرصه على بحث حلول عملية بمشاركة جميع أطراف التنفيذ والدراسة والتخطيط، مؤكدة أن الاجتماع ساهم بشكل فعال في توضيح الموقف التنفيذي لمشروعات المحافظة، ووضع خطة سريعة للانتهاء منها، وتحسين مستوى خدمات المرافق المقدمة لأبناء دمياط.

الجريدة الرسمية