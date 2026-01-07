الأربعاء 07 يناير 2026
أول تعليق من أشرف بن شرقي بعد اقتراب عودته للمشاركة مع الأهلي

أشرف بن شرقي
أشرف بن شرقي
نشر أشرف بن شرقي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أول تعليق له بعد اقترابه من العودة للمشاركة مع الفريق، عقب تعافيه من الإصابة التي أبعدته عن الملاعب خلال الفترة الماضية.

وشارك بن شرقي صورة له عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي، وعلق عليها بكلمات مقتضبة قال فيها:" لا يوجد وقت للراحة". في إشارة واضحة إلى جاهزيته للمرحلة المقبلة.

وكان الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قال إن أشرف بن شرقي، لاعب الفريق، خضع لأشعة رنين مغناطيسي ‏أثبتت التئام تمزق العضلة الخلفية الذي تعرض له خلال الفترة الماضية.‏

وأوضح أن بن شرقي تعافى من تمزق العضلة الخلفية، وبدأ في تنفيذ برنامج تأهيل بدني تحت إشراف الجهاز الطبي، تمهيدًا لعودته إلى ‏التدريبات بصورة طبيعية خلال الفترة المقبلة.‏

كان بن شرقي قد تعرض للإصابة في العضلة الخلفية، وغاب بسببها عن المشاركة مع منتخب المغرب في بطولة كأس العرب التي ‏أقيمت بقطر.‏

مواعيد مباريات الأهلي في شهر يناير 2026

على جانب آخر، يستعد النادي الأهلي لخوض العديد من المباريات المهمة خلال الفترة المقبلة سواء على الصعيد المحلي أو القاري.

الأهلي أمام فاركو، كأس عاصمة مصر، السبت 10 يناير 2026، الساعة 5 مساءً بتوقيت مصر.

الأهلي ضد الطلائع، كأس عاصمة مصر، الخميس 15 يناير 2026، الساعة 5 مساءً بتوقيت مصر.

الأهلي أمام الطلائع، الدوري المصري، الإثنين 19 يناير 2026، الساعة 5 مساءً بتوقيت مصر.

الأهلي أمام يانج أفريكانز، دوري أبطال إفريقيا، الجمعة 23 يناير 2026، الساعة 6 مساءً بتوقيت مصر.

الأهلي ضد وادي دجلة، الدوري المصري، الثلاثاء 27 يناير 2026، الساعة 5 مساءً بتوقيت مصر.

يانج أفريكانز ضد الأهلي، دوري أبطال أفريقيا، الجمعة 30 يناير 2026، الساعة 6 مساءً بتوقيت مصر.

