مصدر بالأهلي يكشف موقف النادي من عرض النجمة السعودي لضم مصطفى شوبير

مصطفي شوبير
مصطفي شوبير
كشف مصدر داخل النادي الأهلي  اتجاه إدارة القلعة الحمراء لرفض العرض المقدم من نادي النجمة السعودي للتعاقد مع مصطفى شوبير، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم، خلال فترة الانتقالات الحالية.

وأكد المصدر أن مصطفى شوبير يعد أحد الأعمدة الأساسية داخل صفوف الفريق، مشددا على أن الاستغناء عنه أو رحيله في التوقيت الحالي غير مطروح للنقاش، في ظل الاعتماد عليه كعنصر مهم ضمن خطط الجهاز الفني.

وأوضح المصدر أن إدارة الأهلي ترى أن استمرار الحارس يمثل أولوية للفريق، خاصة مع ضغط المباريات المحلية والقارية خلال الفترة المقبلة، وهو ما يتطلب الحفاظ على القوام الأساسي للفريق وعدم التفريط في العناصر المؤثرة.

وعلى جانب آخر، يستعد النادي الأهلي لخوض العديد من المباريات المهمة خلال الفترة المقبلة سواء على الصعيد المحلي أو القاري.

الأهلي أمام فاركو، كأس عاصمة مصر، السبت 10 يناير 2026، الساعة 5 مساءً بتوقيت مصر.

الأهلي ضد الطلائع، كأس عاصمة مصر، الخميس 15 يناير 2026، الساعة 5 مساءً بتوقيت مصر.

الأهلي أمام الطلائع، الدوري المصري، الإثنين 19 يناير 2026، الساعة 5 مساءً بتوقيت مصر.

الأهلي أمام يانج أفريكانز، دوري أبطال إفريقيا، الجمعة 23 يناير 2026، الساعة 6 مساءً بتوقيت مصر.

الأهلي ضد وادي دجلة، الدوري المصري، الثلاثاء 27 يناير 2026، الساعة 5 مساءً بتوقيت مصر.

يانج أفريكانز ضد الأهلي، دوري أبطال أفريقيا، الجمعة 30 يناير 2026، الساعة 6 مساءً بتوقيت مصر.

