خسارة الأهلي والزمالك بثلاثية، نتائج الجولة الرابعة من كأس عاصمة مصر

كأس الرابطة، أسدل الستار علي مباريات الجولة الرابعة من بطولة كأس عاصمة مصر بمشاركة أندية الدوري الممتاز.

وشهدت الجولة الرابعة خسارة الأهلي والزمالك بنتيجة 3-0 أمام المقاولون والاتحاد السكندري بعدما قرر القطبين الدفع باللاعبين الشباب خلال المواجهتين.

 

نتائج مباريات الجولة الرابعة من كأس عاصمة مصر 

طلائع الجيش  -غزل المحلة  (1-0) 

الأهلي - المقاولون (0-3)

سموحة - كهرباء الإسماعيلية (2-2 )

بتروجت - البنك الأهلي (2-1)

سيراميكا كليوباترا - فاركو (2-1) 

زد - حرس الحدود (2-0)

الاتحاد السكندري - الزمالك (3-0)

وادي دجلة - الجونة (0-1)

الاسماعيلي - مودرن سبورت (0-0 )

 

نظام كأس عاصمة مصر موسم 2025-2026

ويشارك هذا الموسم في كأس الرابطة 21 ناديًا من الدوري المصري الممتاز، موزعين على 3 مجموعات، تضم كل مجموعة 7 أندية.

 

مجموعات بطولة كأس عاصمة مصر 

المجموعة الأولى: الأهلي - سيراميكا كليوباترا - فاركو - طلائع الجيش - إنبي - غزل المحلة - المقاولون العرب

المجموعة الثانية: بيراميدز - البنك الأهلي - بتروجيت - الجونة - مودرن سبورت - الإسماعيلي - وادي دجلة

المجموعة الثالثة: الزمالك - المصري - حرس الحدود - زد - الاتحاد السكندري - سموحة - كهربا الإسماعيلية.


ويتأهل من كل مجموعة كل من المتصدر والوصيف مباشرةً إلى ربع النهائي، إلى جانب أفضل فريقين يحتلان المركز الثالث بين المجموعات، لضمان منافسات قوية ومتوازنة في الأدوار الإقصائية.

