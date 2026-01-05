الإثنين 05 يناير 2026
رياضة

غزل المحلة يتعادل مع المقاولون 1/1 في كأس عاصمة مصر

غزل المحلة والمقاولون
غزل المحلة والمقاولون
كأس عاصمة مصر، تعادل فريق المقاولون مع نظيره غزل المحلة بهدف لكل فريق، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم الإثنين، باستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، ضمن مواجهات الجولة الخامسة من كأس الرابطة.

وتقدم غزل المحلة عن طريق أحمد شوشة في الدقيقة 60، ثم تعادل المقاولون العرب عن طريق عبد الناصر في الدقيقة 73. 

تشكيل المقاولون أمام غزل المحلة 

 وضم تشكيل المقاولون محمد فوزي في حراسة المرمي وأمير عابد وإسلام عبداللاه ومحمد حامد وجوزيف أوشايا ومصطفي جمال وإسلام جابر وشكري نجيب ومحمد عنتر واونيماتشي كالو وجواكيم أوجيرا.

وتواجد على دكة البدلاء محمود أبوالسعود وأحمد حسن تيتو وإبراهيم القاضي ومحمد هاني تريكة وعمر الوحش وأحمد الطيب ومحمد عبدالناصر وبنجامين أوكورنكو وعبدالرحمن سمانة.

تشكيل غزل المحلة أمام المقاولون 

 وضم تشكيل غزل المحلة عامر عامر وأحمد العش وأحمد شوشة ورشاد العرفاوي وأحمد ياسر وبسام وليد ويحيي زكريا وعبدالرحيم العموري ومعاذ عبدالسلام ومحمد عبداللطيف جريندو  ومحمود صلاح  .

وتواجد على دكة البدلاء يوسف حسن وأشرف مجدي وأوفا وأحمد العربي ومحمد أرموشة وموري توريه ومحمود مجدي وسعيدي بن سعيدي وعاطف الحكيم.

موقف المقاولون وغزل المحلة

وبهذه النتيجة يحتل فريق المقاولون العرب المركز الرابع برصيد 5 نقاط، فيما يحتل غزل المحلة المركز الخلمس برصيد 4 نقاط.

حكام مباراة المقاولون ضد غزل المحلة

وادار لقاء المقاولون العرب ضد غزل المحلة طاقم حكام مكون من الدولي حمادة القلاوي (حكمًا للساحة) ’ أسامة عبد اللطيف وكريم السعيد (مساعدين) ’ محمد ممدوح (حكمًا رابعًا) ’ الدولي طارق مجدي ورجب محمد (تقنية الفيديو).

قائمة غزل المحلة أمام المقاولون

وكان علاء عبد العال المدير الفني لفريق غزل المحلة أعلن عن  قائمة فريقه استعدادًا لمواجهة المقاولون العرب على النحو التالى: 
عامر عامر، أحمد العربي، معاذ عبد السلام، أحمد ياسر، أحمد شوشة، يوسف حسن، أحمد العش، رشاد العرفاوي، أحمد رأفت، عموري، أحمد جمال، بسام وليد، أرموشة، أشرف مجدي، محمود صلاح، سعيدي كيبو، يحيى زكريا، أوفا، محمود مجدي، جريندو، موري توريه، وعاطف الحكيم

تضم النسخة الحالية من بطولة كأس عاصمة مصر 21 فريقًا تم تقسيمها على 3 مجموعات، كل مجموعة بها 7 أندية، على رأسها الأهلى والزمالك وبيراميدز

مجموعات كأس عاصمة مصر


المجموعة الأولى: الأهلي – سيراميكا – فاركو – طلائع الجيش – إنبي – غزل المحلة – المقاولون العرب.

المجموعة الثانية: بيراميدز – البنك الأهلي – بتروجيت – الجونة – مودرن سبورت – الإسماعيلي – وادي دجلة.

المجموعة الثالثة: الزمالك – المصري – حرس الحدود – زد إف سي – الاتحاد السكندري – سموحة – كهرباء الإسماعيلية.

جوائز كأس عاصمة مصر

ويحصل بطل كأس عاصمة مصر على 10 ملايين جنيه، فيما يحصل صاحب الوصيف على 4 ملايين جنيه، بينما يحصل صاحب المركز الثالث على 2 مليون جنيه، وأخيرا يحصل صاحب المركز الرابع على مليون و500 ألف جنيه.

الجريدة الرسمية