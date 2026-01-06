موقف عمرو الجزار من الانتقال لصفوف الأهلي خلال يناير الجاري

18 حجم الخط

كشف مصدر مقرب من عمرو الجزار، لاعب فريق البنك الأهلي، عن ترحيب اللاعب بالانتقال إلى صفوف النادي الأهلي خلال الفترة المقبلة، بعد دخوله دائرة المرشحين لتدعيم الخط الدفاعي للفريق الأحمر.

ويرغب الأهلي في تدعيم مركز الدفاع، خاصة في ظل الحاجة إلى تدعيم هذا المركز بعد طلب ييس توروب مدرب الفريق، وهو ما وضع عمرو الجزار ضمن الخيارات المطروحة على طاولة بالنادي.

وكان الجزار قريبا من الانضمام إلى الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، حينما كان لاعبا في صفوف غزل المحلة، إلا أنه تعثرت المفاوضات حينها، قبل أن ينتقل اللاعب لاحقا إلى نادي البنك الأهلي.

وأكد المصدر أن اللاعب لا يمانع خطوة الانتقال إلى الأهلي، ويرحب بارتداء القميص الأحمر حال حسم المفاوضات بشكل رسمي بين الناديين خلال الفترة المقبلة.

مواعيد مباريات الأهلي في شهر يناير 2026

وعلى جانب آخر، يستعد النادي الأهلي لخوض العديد من المباريات المهمة خلال الفترة المقبلة سواء على الصعيد المحلي أو القاري.

الأهلي أمام فاركو، كأس عاصمة مصر، السبت 10 يناير 2026، الساعة 5 مساءً بتوقيت مصر.

الأهلي ضد الطلائع، كأس عاصمة مصر، الخميس 15 يناير 2026، الساعة 5 مساءً بتوقيت مصر.

الأهلي أمام الطلائع، الدوري المصري، الإثنين 19 يناير 2026، الساعة 5 مساءً بتوقيت مصر.

الأهلي أمام يانج أفريكانز، دوري أبطال إفريقيا، الجمعة 23 يناير 2026، الساعة 6 مساءً بتوقيت مصر.

الأهلي ضد وادي دجلة، الدوري المصري، الثلاثاء 27 يناير 2026، الساعة 5 مساءً بتوقيت مصر.

يانج أفريكانز ضد الأهلي، دوري أبطال أفريقيا، الجمعة 30 يناير 2026، الساعة 6 مساءً بتوقيت مصر.

