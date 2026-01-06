الأهلي يفوز على سموحة في دوري مرتبط الطائرة رجال

18 حجم الخط

الكرة الطائرة، حقق الفريق الأول لكرة الطائرة «رجال» بالنادي الأهلي الفوز على سموحة بنتيجة 3-1 ضمن منافسات دوري المرتبط.

وأقيمت المباراة على صالة الأمير عبد الله الفيصل بمقر النادي بالجزيرة، وواصل الفريق عروضه القوية وانتصاراته في البطولة.

وتقدم «رجال طائرة الأهلي» في الشوط الأول بنتيجة 25-20، وخسر الفريق الشوط الثاني بنتيجة 18-25، وتفوق «رجال طائرة الأهلي» على سموحة في الشوط الثالث بتتيجة 25-21، وحسم الفريق الشوط الرابع والمباراة بنتيجة 25-23.

ومن المقرر أن يواجه «رجال طائرة الأهلي» نظيره الطيران يوم السبت المقبل.

سيدات الأهلي يفوز علي الزمالك

وكان الفريق الأول لكرة الطائرة سيدات بالنادي الأهلي حقق الفوز على الزمالك بنتيجة 3-2 في المباراة الختامية للدورة المجمعة لتحديد بطل دوري المرتبط.

وأقيمت المباراة على صالة حسن مصطفى، ونجح الفريق في العودة بالنتيجة بعد التأخر بشوطين دون رد، ليحقق الفوز بنتيجة 3-2.

مباراة الأهلي والزمالك في الكرة الطائرة

وخسر الفريق الشوط الأول بنتيجة 25-20، ثم خسر الشوط الثاني بنتيجة 25-16، ونجح «سيدات طائرة الأهلي» في حصد الشوط الثالث بنتيجة 25-15.

ونجح الفريق في الفوز بالشوط الرابع بنتيجة 25-12، وحسم «سيدات طائرة الأهلي» الشوط الخامس والمباراة بنتيجة 15-10.

وقد توج الفريق بلقب دوري المرتبط بعد فوز فريق تحت 15 سنة على الزمالك.

