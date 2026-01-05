غزل المحلة يعلن رسميا عن أولى صفقاته الشتوية

18 حجم الخط

أتم نادي غزل المحلة التعاقد مع رأس الحربة الأيرلندي جيمي موانجا، ذو الأصول الجنوب أفريقية، لتدعيم الخط الهجومي للفريق الأول لكرة القدم، وذلك بعقد يمتد لمدة ثلاثة مواسم.

غزل المحلة يضم جيمي موانجا

ويبلغ موانجا من العمر 26 عامًا، ويمتلك مسيرة احترافية متنوعة، حيث خاض عدة تجارب خارجية لعب خلالها في نادي بروك النمساوي، وأروميدس القبرصي، وريد ليون الصيني.

وشارك موانجا خلال الموسم الجاري مع نايكامي القبرصي في 12 مباراة، نجح خلالها في تسجيل 6 أهداف وصناعة هدفين، ليؤكد فاعليته الهجومية وقدرته على صناعة الفارق داخل الملعب.

قائمة غزل المحلة لمواجهة المقاولون العرب

أعلن علاء عبد العال مدرب فريق غزل المحلة قائمة زعيم الفلاحين لمواجهة نظيره المقاولون العرب، المقرر لها غدا في الجولة الخامسة من بطولة كأس عاصمة مصر.

غزل المحلة يفوز على الصيد

حقق فريق غزل المحلة الفوز على نظيره صيد المحلة بنتيجة 3ـ0 في المباراة الودية التي جمعت بينهما أمس الجمعة، ضمن استعدادات زعيم الفلاحين لمواجهة المقاولون العرب في كأس عاصمة مصر.

ومن المقرر أن يواجه غزل المحلة نظيره فريق المقاولون العرب يوم الإثنين المقبل، في الجولة الخامسة من بطولة كأس عاصمة مصر.

طلائع الجيش يفوز غزل المحلة

فاز فريق طلائع الجيش على غزل المحلة، بهدف دون مقابل في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب جهاز الرياضة، ضمن منافسات المجموعة الأولى بـ كأس عاصمة مصر.

سجل هدف التقدم لطلائع الجيش اللاعب التونسي حسام الدين السويسي.

ترتيب مجموعة غزل المحلة في كأس عاصمة مصر

1- فاركو 9 نقاط

2- طلائع الجيش 7 نقاط

3- إنبي 6 نقاط

4- المقاولون العرب 4 نقاط

5- غزل المحلة 3 نقاط

6- سيراميكا كليوباترا 3 نقاط

7- الأهلي 3 نقاط

نظام كأس عاصمة مصر موسم 2025-2026

ويشارك هذا الموسم في كأس الرابطة 21 ناديًا من الدوري المصري الممتاز، موزعين على 3 مجموعات، تضم كل مجموعة 7 أندية.

ويتأهل من كل مجموعة كل من المتصدر والوصيف مباشرةً إلى ربع النهائي، إلى جانب أفضل فريقين يحتلان المركز الثالث بين المجموعات، لضمان منافسات قوية ومتوازنة في الأدوار الإقصائية.

جوائز كأس عاصمة مصر

ويحصل بطل كأس عاصمة مصر على 10 ملايين جنيه، فيما يحصل صاحب الوصيف على 4 ملايين جنيه، بينما يحصل صاحب المركز الثالث على 2 مليون جنيه، وأخيرا يحصل صاحب المركز الرابع على مليون و500 ألف جنيه.

