ماذا قدم أشرف داري مع الأهلي في ظل اقترابه من الرحيل؟

يقترب المغربي أشرف داري، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من الرحيل عن صفوف القلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، في ظل تراجع مستواه وكثرة الإصابات التي لاحقته منذ انضمامه، إلى جانب سعي إدارة النادي لإخلاء مكان في قائمة اللاعبين الأجانب.

وانضم أشرف داري إلى الأهلي في الموسم الماضي وسط توقعات كبيرة بأن يشكل إضافة قوية لخط دفاع الفريق، إلا أن تجربته لم ترتق إلى مستوى الطموحات، سواء على المستوى الفني أو من حيث الاستمرارية في المشاركة.

أرقام داري مع الأهلي

منذ انضمامه للأهلي، شارك أشرف داري في 25 مباراة فقط بمختلف البطولات بواقع 1722 دقيقة، ولم يتمكن خلالها من تسجيل أو صناعة أي هدف.

وعلى صعيد البطولات، توج داري مع الأهلي بلقبي الدوري المصري الممتاز وكأس القارات الثلاثة، إلا أن مساهمته داخل الملعب ظلت محدودة بسبب الغيابات المتكررة وعدم ثبات المستوى.

مواعيد مباريات الأهلي في شهر يناير 2026

وعلى جانب آخر، يستعد النادي الأهلي لخوض العديد من المباريات المهمة خلال الفترة المقبلة سواء على الصعيد المحلي أو القاري.

الأهلي أمام فاركو، كأس عاصمة مصر، السبت 10 يناير 2026، الساعة 5 مساءً بتوقيت مصر.

الأهلي ضد الطلائع، كأس عاصمة مصر، الخميس 15 يناير 2026، الساعة 5 مساءً بتوقيت مصر.

الأهلي أمام الطلائع، الدوري المصري، الإثنين 19 يناير 2026، الساعة 5 مساءً بتوقيت مصر.

الأهلي أمام يانج أفريكانز، دوري أبطال إفريقيا، الجمعة 23 يناير 2026، الساعة 6 مساءً بتوقيت مصر.

الأهلي ضد وادي دجلة، الدوري المصري، الثلاثاء 27 يناير 2026، الساعة 5 مساءً بتوقيت مصر.

يانج أفريكانز ضد الأهلي، دوري أبطال أفريقيا، الجمعة 30 يناير 2026، الساعة 6 مساءً بتوقيت مصر.

