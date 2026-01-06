الثلاثاء 06 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

ماذا قدم أشرف داري مع الأهلي في ظل اقترابه من الرحيل؟

أشرف داري
أشرف داري
18 حجم الخط

يقترب المغربي أشرف داري، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من الرحيل عن صفوف القلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، في ظل تراجع مستواه وكثرة الإصابات التي لاحقته منذ انضمامه، إلى جانب سعي إدارة النادي لإخلاء مكان في قائمة اللاعبين الأجانب.

وانضم أشرف داري إلى الأهلي في الموسم الماضي وسط توقعات كبيرة بأن يشكل إضافة قوية لخط دفاع الفريق، إلا أن تجربته لم ترتق إلى مستوى الطموحات، سواء على المستوى الفني أو من حيث الاستمرارية في المشاركة.

أرقام داري مع الأهلي

منذ انضمامه للأهلي، شارك أشرف داري في 25 مباراة فقط بمختلف البطولات بواقع 1722 دقيقة، ولم يتمكن خلالها من تسجيل أو صناعة أي هدف.

وعلى صعيد البطولات، توج داري مع الأهلي بلقبي الدوري المصري الممتاز وكأس القارات الثلاثة، إلا أن مساهمته داخل الملعب ظلت محدودة بسبب الغيابات المتكررة وعدم ثبات المستوى.

مواعيد مباريات الأهلي في شهر يناير 2026

وعلى جانب آخر، يستعد النادي الأهلي لخوض العديد من المباريات المهمة خلال الفترة المقبلة سواء على الصعيد المحلي أو القاري.

الأهلي أمام فاركو، كأس عاصمة مصر، السبت 10 يناير 2026، الساعة 5 مساءً بتوقيت مصر.

الأهلي ضد الطلائع، كأس عاصمة مصر، الخميس 15 يناير 2026، الساعة 5 مساءً بتوقيت مصر.

الأهلي أمام الطلائع، الدوري المصري، الإثنين 19 يناير 2026، الساعة 5 مساءً بتوقيت مصر.

الأهلي أمام يانج أفريكانز، دوري أبطال إفريقيا، الجمعة 23 يناير 2026، الساعة 6 مساءً بتوقيت مصر.

الأهلي ضد وادي دجلة، الدوري المصري، الثلاثاء 27 يناير 2026، الساعة 5 مساءً بتوقيت مصر.

يانج أفريكانز ضد الأهلي، دوري أبطال أفريقيا، الجمعة 30 يناير 2026، الساعة 6 مساءً بتوقيت مصر.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

النادي الأهلي أشرف داري الدورى المصرى الممتاز كأس القارات الثلاثة الأهلي

مواد متعلقة

بيراميدز يواجه جولف يونايتد ونيفتشي الأذربيجاني وديا في أبو ظبي

مصدر بالأهلي يكشف موقف النادي من عرض النجمة السعودي لضم مصطفى شوبير

فابيو كانافارو: الأهلي يحظى بمكانة تاريخية والجميع يعرفها وشرف لي زيارته (فيديو)

شاهد، فرحة الجماهير بعد هدف المنتخب الثالث في شباك بنين بأمم إفريقيا

فرحة الجماهير المصرية بهدف ياسر إبراهيم في شباك بنين (فيديو)

طبيب الأهلي يعلن تعافي حمزة عبد الكريم وتطورات إصابة كريم فؤاد

طبيب الأهلي يكشف تطورات الحالة الصحية لـ شريف وأفشة وعبد القادر وبيكهام

الأهلي يعلن موعد انتظام بن رمضان في تدريبات الفريق
ads

الأكثر قراءة

ارتفاع جديد في أسعار كرتونة البيض اليوم الثلاثاء ببورصة الدواجن

بكاتدرائية العاصمة الجديدة اليوم، السيسي يشارك الأقباط الاحتفال بعيد الميلاد ويوجه رسائل مهمة للمصريين

أمم أفريقيا، الجزائر تتعادل مع الكونغو سلبيا بعد مرور 30 دقيقة

أول تعليق لمحمد حمدي ظهير منتخب مصر بعد إصابته بالرباط الصليبي

باحث في شئون الإسلام السياسي يكشف حقيقة تضييق بريطانيا الخناق على الإخوان

شوط أول سلبي بين الجزائر والكونغو في كأس أمم أفريقيا

كأس عاصمة مصر، إنبي يتقدم 1-0 على سيراميكا في الشوط الأول

ما حكم الشرع في الحلف المتكرر بالطلاق؟ أمين الفتوى يوضح (فيديو)

خدمات

المزيد

ارتفاع جديد في أسعار كرتونة البيض اليوم الثلاثاء ببورصة الدواجن

سعر الألومنيوم عالميا اليوم الثلاثاء

ارتفاع جديد للكب والروص، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الثلاثاء في بورصة الدواجن

سعر السكر اليوم الثلاثاء في الأسواق

المزيد

انفوجراف

بعد إقالته.. ماذا قدم أموريم مع مانشستر يونايتد في جميع المسابقات (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم الشرع في الحلف المتكرر بالطلاق؟ أمين الفتوى يوضح (فيديو)

منها حديث وصف البراق، الأحاديث النبوية الواردة في الإسراء والمعراج

تفسير رؤيا الوزير في المنام وعلاقته بالوصول إلى مكانة عالية

المزيد
الجريدة الرسمية