لا أهداف لا صناعة، كشف حساب صلاح مصدق مع الزمالك بعد انتقاله رسميًّا إلى الوداد

أعلن نادي الوداد المغربي التعاقد رسميًّا مع صلاح مصدق لاعب الزمالك السابق الذي قام بفسخ عقده مع الأبيض بسبب عدم حصوله على مستحقاته المالية.

كشف حساب صلاح مصدق مع الزمالك

وانضم مصدق إلى صفوف الزمالك خلال فترة الانتقالات الشتوية يناير 2025، قادمًا من نادي نهضة الزمامرة المغربي، في إطار تدعيم الخط الخلفي للفريق.

وشارك المدافع المغربي مع الزمالك في عدد محدود من المباريات بمختلف المسابقات، وبلغت مشاركاته الإجمالية نحو 16 مباراة، بإجمالي دقائق لعب تجاوزت 1083 دقيقة، دون أن يسجل أو يصنع أي أهداف.

أبرز مباراة لـ صلاح الدين مصدق مع نادي الزمالك كانت أمام النادي الأهلي في مباراة القمة والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، وشارك اللاعب في المباراة كاملة وظهر بمستوى جيد.

وشهدت نهاية مشوار صلاح مصدق مع الزمالك أزمة تتعلق بالمستحقات المالية، حيث تقدم مصدق بإنذار رسمي للمطالبة بحقوقه، قبل أن تتجه الأمور نحو فسخ التعاقد.

وكتب نادي الوداد في بيان رسمي اليوم الجمعة، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «يعلن نادي الوداد الرياضي عن تعاقده الرسمي مع اللاعب صلاح مصدق، بعقد يمتد لموسم ونصف، مع إمكانية التجديد موسم إضافي».

وأضاف: «وإذ يرحب النادي بانضمام لاعبه الجديد إلى صفوف الفريق.. فإنه يعرب عن ثقته الكاملة في أن يشكل صلاح مصدق إضافة نوعية للمجموعة، ويساهم بإمكانياته التقنية والبدنية في تعزيز صفوف الفريق وتحقيق تطلعات النادي وجماهيره».

