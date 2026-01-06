الثلاثاء 06 يناير 2026
بيراميدز يواجه جولف يونايتد ونيفتشي الأذربيجاني وديا في أبو ظبي

بيراميدز
بيراميدز
يخوض فريق نادي بيراميدز مباراتين وديتين خلال معسكره الخارجي المقام في العاصمة الإماراتية أبوظبي خلال فترة التوقف الدولي الحالية.

 

مباريات بيراميدز في معسكره الودي 

ويخوض بيراميدز معسكرا خارجيا في العاصمة الإماراتية يستمر حتى 14 يناير الجاري، تحضيرا لعودة منافسات الموسم المحلي والقاري بعد انتهاء التوقف الدولي لمشاركة منتخب مصر في نهائيات كأس أمم أفريقيا.

وتقرر أن يواجه بيراميدز، نظيره نادي جولف يونايتد الإماراتي غدا الأربعاء في أولى المباريات الودية بمعسكر الإعداد.

ويختتم بيراميدز معسكره بمواجهة نادي نيفتشي الأذربيجاني يوم 13 يناير، على أن تعود البعثة يوم 14 يناير إلى القاهرة بعد انتهاء المعسكر لبدء المرحلة الأخيرة من الإعداد لاستئناف المباريات مجددا والبداية بمواجهة البنك الأهلي في الدوري ثم نهضة بركان في دوري الأبطال.

قائمة بيراميدز في معسكر أبو ظبي

قائمة بيراميدز في معسكر أبوظبي جاءت كالتالي:

في حراسة المرمى: شريف إكرامي – محمود جاد – زياد هيثم

في خط الدفاع: محمود مرعي – أحمد سامي – علي جبر – أسامة جلال – طارق علاء – كريم حافظ – زياد شاكر

في خط الوسط: أحمد توفيق – محمود زلاكة – وليد الكرتي – عبد الرحمن مجدي – أحمد عاطف "قطة" – مصطفى زيكو – إيفرتون دا سيلفا – محمد رضا بوبو – حامد حمدان – يوسف محمد

في خط الهجوم: يوسف أوباما – مروان حمدي – دودو الجباس

