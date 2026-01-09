سماء أوكرانيا تشتعل بـ "سوط الرب" الروسي.. صاروخ أوريشنك الفرط صوتي يمزق جدار الصوت بسرعة 13 ألف كم/ساعة.. ويضع العالم أمام الثالوث النووي

18 حجم الخط

شنت القوات الروسية، اليوم الجمعة، ضربة عسكرية واسعة على أهداف أوكرانية حيوية، شملت استخدام صاروخ فرط صوتي من طراز “أوريشنك” وطائرات مسيرة هجومية، ردا على ما وصفته بمهاجمة كييف مقر الرئيس بوتين في 29 ديسمبر 2025، فيما وصفت أوكرانيا الضربة بأنها تهديد خطير للأمن الأوروبي، وتستغيث بالمجتمع الدولي.

وجاء اعتراف وزارة الدفاع الروسية باستخدام صاروخ “أوريشنك” الباليستي الفرط صوتي في هجمات شنتها اليوم الجمعة استهدفت مناطق حيوية في كييف، ليضع العالم أمام اختبار حقيقي حول خطورة استخدام مثل هذه الصواريخ ذات القدرات النووية.

ما هو صاروخ "أوريشنك"؟

صاروخ "أوريشنك" هو أحد الصواريخ الباليستية الفرط صوتية ولها قدرات نووية، واختبرتها موسكو ضد هدف في أوكرانيا في نوفمبر 2024.

ويتباهى بوتين بأنه من المستحيل اعتراضه بسبب سرعته التي يقال إنها تتجاوز 10 "ماخ"، ما يعني أن سرعتها تعادل أكثر من 10 أضعاف سرعة الصوت، وهي سرعات فائقة السرعة (فرط صوتية) تتجاوز 12 ألف كيلومتر في الساعة، وتتطلب تقنيات متقدمة للتعامل مع الحرارة والضغط الهائلين الناتجين عن الاحتكاك الهوائي.

موسكو تنشر تلك الصواريخ في روسيا البيضاء

ونقل تقرير نشرته وكالة “رويترز” في 26 ديسمبر 2025 عن باحثين أمريكيين قولهما إن “روسيا تنشر على ما يبدو صواريخ باليستية جديدة فرط صوتية ولها قدرات نووية في قاعدة جوية سابقة في شرق روسيا البيضاء، وذلك في تطور قد يعزز قدرة موسكو على إطلاق صواريخ عبر أوروبا”.

وقال مصدر مطلع تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته إن تقييم الباحثين، الذي اعتمد على صور أقمار صناعية، يتوافق بشكل عام مع النتائج التي توصلت إليها الاستخبارات الأمريكية، وفق "رويترز".

وقال الباحثان إن “نشر صواريخ أوريشنك من شأنه أن يؤكد اعتماد الكرملين المتزايد على التهديد بالأسلحة النووية في سعيه لردع أعضاء حلف شمال الأطلسي عن تزويد كييف بأسلحة يمكنها ضرب العمق الروسي”.

من جهتها، نقلت وكالة أنباء “بيلتا” عن وزير الدفاع في روسيا البيضاء فيكتور خرنين قوله: إن نشر صواريخ أوريشنك لن يغير ميزان القوى في أوروبا، وأن يمثل “رد” روسيا البيضاء على “الأعمال العدوانية” من الغرب.

عملية "سوط الرب" الروسية

ويأتي استخدام روسيا لتلك الصواريخ في إطار عملية أعلن عنها بوتين بداية يونيو 2025 تحت عنوان "سوط الرب"، حيث أمر بنشر صواريخ أوريشنك هايبر سونيك العابرة للقارات، وتوجيهها نحو العاصمة كييف وباقي المدن الأوكرانية.

وتعد الصواريخ الباليستية العابرة للقارات والصواريخ فرط الصوتية أخطر الصواريخ في العالم، ومن أبرزها الصاروخ الروسي “الشيطان الثاني” لمدى وقدرة حمولته الهائلة، والصاروخ الصيني “دي إف-17” لقدرته على المناورة بسرعات فرط صوتية.

ولدى روسيا والصين –إضافة إلى كوريا الشمالية- صواريخ أخرى تشكل تهديدات استراتيجية كبرى بسبب قدرتها على حمل رؤوس نووية والوصول لأهداف عالمية.

“مينتمان 3” ضمن الثالوث النووي الأمريكي

وعلى الجانب الأمريكي، تمتلك واشنطن عديد الصواريخ، ومن أهمها صاروخ "مينتمان 3"، وهو صاروخ باليستي أمريكي عابر للقارات، ويمثل الفرع الأرضي للثالوث النووي الأمريكي، إلى جانب الصاروخ الباليستي “ترايدنت” الذي يطلق من غواصة، والأسلحة النووية التي تحملها قاذفات استراتيجية بعيدة المدى.

ويشير مصطلح الثالوث النووي إلى طرق إطلاق الأسلحة النووية من الخزينة النووية الاستراتيجية والتي تتألف من ثلاثة مكونات، قاذفة قنابل استراتيجية، صاروخ باليستي عابر للقارات، صواريخ باليستية تطلق من الغواصات.

أسلحة برية وبحرية شاركت في الهجوم الروسي

بحسب وكالة "تاس"، قالت وزارة الدفاع الروسية في بيان اليوم الجمعة: إن “القوات المسلحة الروسية شنت ضربة واسعة باستخدام أسلحة برية وبحرية طويلة المدى عالية الدقة، بما في ذلك صاروخ باليستي متوسط المدى من طراز أوريشنك، بالإضافة إلى طائرات مسيرة هجومية، ضد أهداف حيوية على أراضي أوكرانيا”.

وتابعت: جرى تحقيق أهداف الضربة، والتي تمثلت في استهداف منشآت لإنتاج الطائرات المسيرة التي استخدمت في الهجوم الإرهابي، بالإضافة إلى البنية التحتية للطاقة الداعمة لتشغيل المجمع الصناعي العسكري الأوكراني، مشددة على أن موسكو ستواصل الرد على “أي أعمال إرهابية يرتكبها النظام الأوكراني الإجرامي”.

كييف تستغيث بالرئيس الأمريكي وأوروبا

وفي المقابل، قال وزير الخارجية الأوكراني أندري سيبيها إن الضربة التي نفذتها روسيا بصاروخ أوريشنك بالقرب من حدود الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي، ‍تشكل “تهديدا خطيرا” للأمن الأوروبي، فيما ذكرت القيادة الغربية للقوات الجوية الأوكرانية لاحقا أن الصاروخ بلغت سرعته 13 ألف كيلومتر في الساعة.

وبحسب وسائل إعلامية، قال سيبيها: إن “بوتين يستخدم ‌صاروخا باليستيا متوسط المدى بالقرب من حدود الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي ردا ‌على هلوساته الخاصة، وهذا تهديد عالمي حقا، ‍ويتطلب ردودا عالمية، وقد أبلغت كييف الولايات المتحدة ‌والأوروبيين والدول الأخرى بتفاصيل الضربة عبر القنوات الدبلوماسية”.

