مصطفى العش يقترب من الانتقال إلى المصري بالميركاتو الشتوي

اقترب مصطفى العش، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من الانتقال إلى صفوف النادي المصري البورسعيدي خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وقال مصدر داخل الأهلي، إن هناك تواصلا خلال الساعات الماضية بين مسؤولي النادي الأهلي ونظرائهم في النادي المصري، من أجل بحث تفاصيل الصفقة وإمكانية إتمامها خلال شهر يناير الحالي.

ويأتي تحرك المصري البورسعيدي في ظل رغبة الجهاز الفني في تدعيم الخط الخلفي، في الوقت الذي يدرس فيه الأهلي العروض المقدمة للاعب، خاصة مع صعوبة مشاركته بشكل أساسي خلال الفترة الأخيرة.

مواعيد مباريات الأهلي في شهر يناير 2026

وعلى جانب آخر، يستعد النادي الأهلي لخوض العديد من المباريات المهمة خلال الفترة المقبلة سواء على الصعيد المحلي أو القاري.

الأهلي أمام فاركو، كأس عاصمة مصر، السبت 10 يناير 2026، الساعة 5 مساءً بتوقيت مصر.

الأهلي ضد الطلائع، كأس عاصمة مصر، الخميس 15 يناير 2026، الساعة 5 مساءً بتوقيت مصر.

الأهلي أمام الطلائع، الدوري المصري، الإثنين 19 يناير 2026، الساعة 5 مساءً بتوقيت مصر.

الأهلي أمام يانج أفريكانز، دوري أبطال إفريقيا، الجمعة 23 يناير 2026، الساعة 6 مساءً بتوقيت مصر.

الأهلي ضد وادي دجلة، الدوري المصري، الثلاثاء 27 يناير 2026، الساعة 5 مساءً بتوقيت مصر.

يانج أفريكانز ضد الأهلي، دوري أبطال أفريقيا، الجمعة 30 يناير 2026، الساعة 6 مساءً بتوقيت مصر.

الجريدة الرسمية