لماذا استبعد "الكاف" أمين عمر من قمة المغرب والكاميرون؟

أمم أفريقيا ، فجأة وبدون مقدمات واضحة، استبعدت لجنة الحكام الحكم المصري أمين عمر من إدارة الصدام المرتقب بين المغرب والكاميرون في ربع نهائي أمم أفريقيا ، ليحل محله الموريتاني دحّان بيدا.

تبديل في "الوقت الضائع".. تقييم أم توجيه؟

وكان الاتحاد المغربي لكرة القدم قد تقدم باحتجاج رسمي على قرار الكاف بتعيين المصري أمين عمر حكما لمباراة المنتخب المغربي أمام الكاميرون.

تساؤلات عديدة طرحها الوسط الرياضي: لماذا تم استبدال حكم دولي بحجم أمين عمر في هذا التوقيت الحساس؟ وهل غيابه يعود لتقييم فني مفاجئ لأدائه؟ أم أنه بسبب الاعتراض المغربي والكاميروني.

اللافت أن هذا التبديل جاء في وقت تزايدت فيه الحساسية تجاه التحكيم، مما وضع الصافرة الأفريقية في قلب المشهد لا على هامشه، وبات الجدل هو العنوان الأبرز قبل انطلاق صافرة البداية.

الاعتراض الكاميروني

لم تتوقف الإثارة عند استبدال الحكم، بل ترددت أنباء عن وجود تحفظات واعتراضات من الجانب الكاميروني.

انتقال الصراع من المستطيل الأخضر إلى هوية "صاحب الصافرة" يضع ضغوطًا هائلة على الموريتاني دحّان بيدا؛ فهو الآن مطالب ليس فقط بإدارة مباراة فنية معقدة، بل بإثبات أن تعيينه لم يكن نتيجة لضغوط خارجية أو محاولة لترضية أطراف على حساب أخرى.

بين استبعاد أمين عمر واحتجاجات الكاميرون والكونغو، تظل الحقيقة الواحدة أن التحكيم بات هو "الخصم" الذي تخشاه جميع المنتخبات، بانتظار ما ستسفر عنه صافرة مراكش يوم غد.

