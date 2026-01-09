مدرب كوت ديفوار عن جدل التحكيم: لا مشكلة لدينا إذا أدار مباراة مصر حكم مغربي

18 حجم الخط

تحدث إيميرس فاي المدير الفني لمنتخب كوت ديفوار عن المواجهة المنتظرة لفريقه غدًا أمام منتخب مصر، ضمن منافسات الدور ربع النهائي للنسخة الحالية من بطولة كأس أمم أفريقيا والمقامة في دولة المغرب.

وفي تصريحات خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد اليوم قال مدرب كوت ديفوار : “كان لدينا أربعة أيام للاستعداد.. تعافينا جيدًا وكانت هناك بعض الإصابات الطفيفة، لكن لا شيء خطير”.

وأضاف: “هدفنا هو الوصول إلى النهائي، درسنا منتخب مصر في نسخة 2025، ووجدتُ العديد من أوجه التشابه مع منتخب مصر 2006، يتميزون بصلابة دفاعية، وتشكيلة متكاملة، ويجيدون الدفاع والتسجيل.. لقد درسنا هذا الفريق بدقة، لقد بذلنا كل ما في وسعنا لضمان جاهزية جميع اللاعبين بنسبة 100%، وهدفنا هو المباراة النهائية”.

وأردف إيميرس فاي: “مصر متقدمة علينا 1-0 حاليًا.. آمل أن نتعادل غدًا ونتأهل بالفريق إلى نصف النهائي.. لاعبنا كريست أولاي وعدني بتسجيل هدف غدًا وأنا أنتظر لأرى”.

وتحدث مدرب كوت ديفوار عن الجدل المثار منذ ساعات بشأن تعيينات حكام مباريات الدور ربع النهائي لبطولة أمم أفريقيا، قائلا: “إذا قيل لي أن حكم مباراة الغد مغربي.. فلا مشكلة لديّ في ذلك، يقع على عاتق الحكام واجب الحياد.. المغاربة جيران مصر لكنهم إخوننا أيضًا”.

موعد مباراة مصر وكوت ديفوار في ربع نهائي أمم أفريقيا

تقام مباراة منتخب مصر المقبلة أمام كوت ديفوار في ربع نهائي أمم أفريقيا 2025، في تمام الساعة التاسعة مساء غد السبت بتوقيت القاهرة، على ملعب أدرار في مدينة أغادير المغربية.

القنوات الناقلة لمباراة مصر وكوت ديفوار

تنقل مباراة منتخب مصر ضد كوت ديفوار عبر شبكة بي إن سبورت صاحبة الحق الحصري لبث مباريات كأس أمم إفريقيا 2025، لذا يمكن مشاهدة المباراة عبر شاشتها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.