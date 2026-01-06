الثلاثاء 06 يناير 2026
كأس عاصمة مصر، بتروجيت يتقدم على الجونة بهدف في الشوط الأول

بتروجيت
بتروجيت
تقدم نادي بتروجيت علي نظيره فريق الجونة بهدف نظيف، في الشوط الأول من المباراة التي تقام مساء اليوم الثلاثاء، باستاد خالد بشارة بالبحر الأحمر في ختام الجولة الخامسة للمجموعة الثانية من كأس عاصمة مصر.

وتقدم فريق بتروجيت عن طريق صابر الشيمي لاعب الجونة، بعد تسجيل هدف بالخطأ بمرماه في الدقيقة 10. 

تشكيل بتروجيت أمام الجونة

حراسة المرمي: عمر صلاح

خط الدفاع: محمود شديد وبركات حجاج وأحمد بحبح وتوفيق محمد

خط الوسط: أدهم حامد ومحمد علي عكاشة ومصطفى البدري

خط الهجوم: بدر موسى ومحمد دودو ورشيد أحمد

تشكيل الجونة أمام بتروجيت 

حراسة المرمى: أحمد مسعود

خط الدفاع: أحمد بلال، أحمد عبد الرسول، صابر الشيمي، الفا توريه

خط الوسط: خالد صديق، حافظ إبراهيم، عبد الله السعيد، رضا صلاح

خط الهجوم: أحمد جمال، أدهم كريم

ترتيب الجونة وبتروجيت بكأس عاصمة مصر

ويدخل الجونة المباراة في صدارة جدول ترتيب المجموعة برصيد 10 نقاط، بينما يحتل بتروجت وصافة جدول الترتيب برصيد 9 نقاط.

حكام مباراة الجونة وبتروجيت بكأس عاصمة مصر

ويقود محمد الغازي مباراة الجونة وسيراميكا كحكم ساحة، ويعاونه يوسف البساطي مساعدًا أول، أحمد طارق موسى مساعدًا ثانيًا، أحمد ناصر حكمًا رابعًا، علاء صبري حكم فيديو، أحمد عبد السميع حكم مساعد فيديو.

21 فريقا في كأس عاصمة مصر

وتضم بطولة كأس عاصمة مصر هذا الموسم 21 ناديًا من الدوري الممتاز، تم تقسيمهم إلى ثلاث مجموعات لتسهيل المنافسة، حيث يتأهل متصدر ووصيف كل مجموعة إلى الدور ربع النهائي، بجانب أفضل فريقين من أصحاب المركز الثالث.

