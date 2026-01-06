بتروجيت يفوز بثلاثية على الجونة في كأس عاصمة مصر

18 حجم الخط

حقق نادي بتروجيت الفوز على نظيره فريق الجونة بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الثلاثاء، باستاد خالد بشارة بالبحر الأحمر في ختام الجولة الخامسة للمجموعة الثانية من كأس عاصمة مصر.

وتقدم فريق بتروجيت عن طريق صابر الشيمي لاعب الجونة، بعد تسجيل هدف بالخطأ في مرماه في الدقيقة 10.

وفي الشوط الثاني نجح فريق الجونة في تسجيل هدف التعادل بعدما أحزر أوجو صامويل التعادل بالدقيقة 87، قبل ان يتمكن مصطفي البدري من تسجيل هدف بتروجيت الثاني في الدقيقة 5+90.

وفي الدقيقة 90+12 نجح ادهم حامد في تسجيل ثالث أهداف بتروجيت.

تشكيل بتروجيت أمام الجونة

حراسة المرمي: عمر صلاح

خط الدفاع: محمود شديد وبركات حجاج وأحمد بحبح وتوفيق محمد

خط الوسط: أدهم حامد ومحمد علي عكاشة ومصطفى البدري

خط الهجوم: بدر موسى ومحمد دودو ورشيد أحمد

تشكيل الجونة أمام بتروجيت

حراسة المرمى: أحمد مسعود

خط الدفاع: أحمد بلال، أحمد عبد الرسول، صابر الشيمي، ألفا توريه

خط الوسط: خالد صديق، حافظ إبراهيم، عبد الله السعيد، رضا صلاح

خط الهجوم: أحمد جمال، أدهم كريم

ترتيب الجونة وبتروجيت بكأس عاصمة مصر

وبتلك النتيجة يتراجع الجونة ليحتل المركز الثاني في المجموعة الثانية برصيد 10 نقاط، بينما يحتل بتروجت صدارة جدول ترتيب المجموعة برصيد 12 نقاط.

حكام مباراة الجونة وبتروجيت بكأس عاصمة مصر

وقاد محمد الغازي مباراة الجونة وسيراميكا كحكم ساحة، ويعاونه يوسف البساطي مساعدًا أول، أحمد طارق موسى مساعدًا ثانيًا، أحمد ناصر حكمًا رابعًا، علاء صبري حكم فيديو، أحمد عبد السميع حكم مساعد فيديو.

21 فريقا في كأس عاصمة مصر

وتضم بطولة كأس عاصمة مصر هذا الموسم 21 ناديًا من الدوري الممتاز، تم تقسيمهم إلى ثلاث مجموعات لتسهيل المنافسة، حيث يتأهل متصدر ووصيف كل مجموعة إلى الدور ربع النهائي، بجانب أفضل فريقين من أصحاب المركز الثالث.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.