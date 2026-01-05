الإثنين 05 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

لاعبو الأهلي مع النسخة الأصلية لبطولة كأس العالم من داخل التتش (صور)

لاعبي الأهلي رفقة
لاعبي الأهلي رفقة النسخة الأصلية لكأس العالم
18 حجم الخط

نشر الحساب الرسمي للنادي الأهلي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، صورا للاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي والجهاز الفني مع النسخة الأصلية لبطولة كأس العالم  في ملعب التتش اليوم. 

واستقبل النادي الأهلي، النسخة الأصلية لبطولة كأس العالم 2026 ظهر اليوم، التي تزور مصر حاليا ضمن الجولة الترويجية التي تجوب عددا كبيرا من الدول في مختلف القارات.

ووصل كأس العالم الأصلية إلى الأراضي المصرية، في إطار جولتها الترويجية التي تسبق انطلاق بطولة كأس العالم 2026، المقرر إقامتها في يونيو المقبل، في 3 دول هي كندا والولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك.

 جوائز المنتخبات المشاركة بكأس العالم 

فيما أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم الجوائز المالية للمنتخبات المشاركة في كأس العالم 2026

وسيتم توزيع 727 مليون دولار على المنتخبات المشاركة في كأس العالم 2026، أي بزيادة قدرها 50% عن قيمة جوائز كأس العالم في قطر 2022

وأكد الاتحاد الدولي أن كل منتخب مشارك مبدئيًا سيحصل على 1.5 مليون دولار، على أن يحصل الفائز بالبطولة على 50 مليون دولار. 

كما قرر أن يحصل الوصيف على 33 مليون دولار. 

بينما يحصل أصحاب المركز الثالث على 29 مليون دولار، والمركز الرابع على 27 مليون دولار، والخامس حتى الثامن على 19 مليون دولار لكل واحد منهم. 

فيما يحصل صاحب المركز التاسع حتى الـ16 على 15 مليون دولار لكل واحد منهم.

الفيفا يعلن الجوائز المالية لكأس العالم

ويحصل أصحاب المراكز الـ17 حتى الـ32 على 11 مليون دولار لكل واحد منهم، ومن  الـ33 حتى 48 على 9 ملايين دولار لكل واحد منهم. 

تخصيص جزء من  عائد المباريات لغزة 

وكشفت صحيفة AS الإسبانية، أن الاتحاد الدولي لكرة القدم، الفيفا، خصص جزءا من عائدات بطولة كأس العالم 2026، لمساعدة غزة في ظل الظروف الصعبة التي يعاني منها سكانها خلال الفترة الحالية.

وحسب ما ذكرته الصحيفة خلال اجتماع مجلس الفيفا، أنه تم الاتفاق على تخصيص مبلغ مالي من عائدات كأس العالم 2026، من أجل مساعدة غزة واصفًا إياها بالمنطقة المنكوبة في ظل الظروف الصعبة التي يعاني منها سكانها

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأهلي كأس العالم النادي الأهلي كاس العالم 2026 الاتحاد الدولي لكرة القدم

مواد متعلقة

تقارير إسبانية تكشف موعد حسم مصير إعارة حمزة عبد الكريم بين الأهلي وبرشلونة

كأس عاصمة مصر، تعادل سلبي بين غزل المحلة والمقاولون في الشوط الأول

أتليتكو مدريد يسقط في فخ التعادل مع ريال سوسيداد في الدوري الإسباني

غزل المحلة يعلن رسميا عن أولى صفقاته الشتوية

سيدات طائرة الأهلي يفوز على الزمالك في نهائيات دوري المرتبط

علاء عبد العال يعلن قائمة غزل المحلة لمواجهة المقاولون بكأس عاصمة مصر

ريال مدريد يكتسح ريال بيتيس بخماسية في الدوري الإسباني

نيوكاسل يفوز علي كريستال بالاس بثنائية في الدوري الإنجليزي

الأكثر قراءة

أمم إفريقيا، تعادل سلبي بين منتخب مصر وبنين بعد مرور 15 دقيقة

الهبرد يرتفع، أسعار الكتاكيت والبط اليوم في بورصة الدواجن

السيسي ووزير خارجية السعودية يؤكدان ضرورة التوصل لحلول سلمية لأزمات المنطقة (صور)

سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية اليوم الإثنين (تحديث لحظي)

نشاط الرئيس اليوم، رسائل مهمة لوزير الخارجية السعودي وتكليفات حاسمة للحكومة (فيديو وصور)

السيسي يوجه بتطوير خدمات الحوسبة السحابية والتوسع في تصنيع أجهزة الاتصالات محليًا

غزل المحلة يتعادل مع المقاولون 1/1 في كأس عاصمة مصر

كأس عاصمة مصر، تعادل سلبي بين غزل المحلة والمقاولون في الشوط الأول

خدمات

المزيد

تعرف على سعر الأرز اليوم الاثنين

الدينار الأردني يسجل 67.32 جنيها في البنك المركزي

سعر صرف الدولار في مصرف سوريا المركزي اليوم الإثنين

أسعار الخردة في الأسواق ببداية تعاملات اليوم الإثنين 5-1-2026

المزيد

انفوجراف

بعد إقالته.. ماذا قدم أموريم مع مانشستر يونايتد في جميع المسابقات (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الإفتاء: الإسلام جاء للحد من تعدد الزوجات والزواج بواحدة هو الأصل

تفسير رؤية الثعلب في المنام وعلاقتها بمواجهة مشاكل مع الأقارب

الإفتاء توضح حكم الدعاء في الصلاة بقضاء حاجة من أمور الدنيا

المزيد
الجريدة الرسمية