رئيس جامعة أسيوط يزور المطرانيات والكنائس لتقديم التهنئة بعيد الميلاد

زار الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس جامعة أسيوط، في جولة له عددا من المطرانيات والكنائس بدأها بمطرانية الأقباط الأرثوذكس بأسيوط، لتقديم التهنئة للإخوة الأقباط والأنبا يوأنس مطران أسيوط وتوابعها وسكرتير المجمع المقدس، بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

وأعرب رئيس جامعة أسيوط عن خالص تهانيه القلبية للأنبا يوأنس، متمنيًا له دوام الصحة والتوفيق، ولجميع المواطنين المسيحيين في الداخل والخارج الخير والبركة والسلام، داعيًا المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة المباركة على شعب مصر كافة بالمودة والرحمة والاستقرار.

رئيس جامعة أسيوط يزور الإنجيلية الأولى 

 كما زار رئيس جامعة أسيوط، الكنيسة الإنجيلية الأولى بأسيوط لتقديم التهنئة بمناسبة عيد الميلاد المجيد، وكان في استقباله القس باسم عدلي راعي الكنيسة وبرفقته عدد من قيادات جامعة أسيوط ضمن الوفد المرافق لرئيس الجامعة معربا عن خالص تهانيه القلبية لقداسة القس باسم عدلي ولجميع أبناء الطائفة الإنجيلية، متمنيًا لهم دوام الخير والسلام. 

وفي نهاية الجولة زار رئيس جامعة أسيوط، الكنيسة الإنجيلية الثانية بأسيوط، برفقة الوفد المرافق له، لتقديم التهنئة للقس رفيق ثابت راعي الكنيسة، بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

وأعرب رئيس جامعة أسيوط عن خالص تهانيه القلبية لراعي الكنيسة الإنجيلية الثانية بأسيوط، ولجميع الأشقاء المسيحيين وكان في استقباله  القس رفيق ثابت راعي الكنيسة، كما التقى خلال الزيارة اللواء الدكتور هشام أبو النصر محافظ أسيوط، والمحاسب عمرو أبو العيون رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية المصرية بأسيوط ونائب رئيس اتحاد الغرف التجارية بمصر، حيث شهد اللقاء التأكيد على عمق الروابط الوطنية الراسخة وروح المودة التي تجمع أبناء الشعب المصري.

