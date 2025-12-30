رئيس جامعة أسيوط يتفقد سير امتحانات الفصل الدراسي الأول

18 حجم الخط

تفقد الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس جامعة أسيوط، صباح اليوم الثلاثاء، كلية الآداب؛ لمتابعة سير امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2025/ 2026م، وذلك في إطار حرصه على المتابعة الميدانية المستمرة للعملية الامتحانية، والاطمئنان على انتظامها، وتوفير المناخ المناسب الذي يُمكّن الطلاب من أداء امتحاناتهم في أجواء يسودها الهدوء والانضباط.

ويؤدي الامتحات هذا العام نحو 90 ألف طالب وطالبة بمختلف كليات الجامعة، تحت إشراف الدكتور أحمد عبد المولى، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

كما يبلغ عدد الطلاب الذين يؤدون امتحانات الفصل الدراسي الأول بكلية الآداب أكثر من (5000) طالب وطالبة، بنظامي الانتظام والانتساب، بالإضافة إلى طلاب البرامج الخاصة، تحت إشراف الدكتور مجدي علوان عميد كلية الآداب.

ورافق رئيس جامعة أسيوط خلال الجولة كلٌّ من: الدكتور سامح البنا، وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمد أبو رحاب، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور حامد مشهور، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور خالد بدرة، منسق برنامج المساحة والخرائط، والأستاذ عز المنصوري، أمين الكلية.

وخلال جولته، تفقد الدكتور أحمد المنشاوي عددًا من لجان امتحانات الفرقة الأولى بمختلف الأقسام والبرامج الخاصة، والبالغ عدد طلابها نحو 1200 طالب وطالبة، واطمأن على الالتزام الكامل بضوابط الامتحانات، وجاهزية اللجان، وتوفير سبل الراحة والأمان للطلاب، بما يحافظ على الهدوء والانضباط داخل اللجان.

كما حرص رئيس الجامعة على الاستماع إلى آراء عدد من الطلاب حول مستوى الأسئلة، ومدى توافقها مع المقررات الدراسية، مؤكدًا متابعته المستمرة لسير الامتحانات بجميع كليات الجامعة.

ووجّه الدكتور أحمد المنشاوي بضرورة التدخل الفوري لحل أي مشكلة طارئة، والالتزام الكامل بالقواعد والضوابط، وذلك في إطار التعليمات المنظمة الصادرة عن المجلس الأعلى للجامعات، مؤكدًا على أن مصلحة الطلاب تأتي في مقدمة الأولويات، مع عدم التهاون في مواجهة أي تجاوزات تمس انتظام وانضباط المنظومة الامتحانية.

وأكد رئيس جامعة أسيوط أهمية البدء في أعمال التصحيح فور انتهاء امتحان كل مادة، وسرعة إعلان النتائج عقب الانتهاء من أعمال الرصد والمراجعة الدقيقة.

