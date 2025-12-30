الثلاثاء 30 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

رئيس جامعة أسيوط يتفقد سير امتحانات الفصل الدراسي الأول

رئيس جامعة أسيوط
رئيس جامعة أسيوط يتفقد الامتحانات، فيتو
18 حجم الخط

تفقد الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس جامعة أسيوط، صباح اليوم الثلاثاء، كلية الآداب؛ لمتابعة سير امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2025/ 2026م، وذلك في إطار حرصه على المتابعة الميدانية المستمرة للعملية الامتحانية، والاطمئنان على انتظامها، وتوفير المناخ المناسب الذي يُمكّن الطلاب من أداء امتحاناتهم في أجواء يسودها الهدوء والانضباط.

ويؤدي الامتحات هذا العام  نحو 90 ألف طالب وطالبة بمختلف كليات الجامعة، تحت إشراف الدكتور أحمد عبد المولى، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

كما يبلغ عدد الطلاب الذين يؤدون امتحانات الفصل الدراسي الأول بكلية الآداب أكثر من (5000) طالب وطالبة، بنظامي الانتظام والانتساب، بالإضافة إلى طلاب البرامج الخاصة، تحت إشراف الدكتور مجدي علوان عميد كلية الآداب.

ورافق رئيس جامعة أسيوط خلال الجولة كلٌّ من: الدكتور سامح البنا، وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمد أبو رحاب، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور حامد مشهور، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور خالد بدرة، منسق برنامج المساحة والخرائط، والأستاذ عز المنصوري، أمين الكلية.

وخلال جولته، تفقد الدكتور أحمد المنشاوي عددًا من لجان امتحانات الفرقة الأولى بمختلف الأقسام والبرامج الخاصة، والبالغ عدد طلابها نحو 1200 طالب وطالبة، واطمأن على الالتزام الكامل بضوابط الامتحانات، وجاهزية اللجان، وتوفير سبل الراحة والأمان للطلاب، بما يحافظ على الهدوء والانضباط داخل اللجان.

 

كما حرص رئيس الجامعة على الاستماع إلى آراء عدد من الطلاب حول مستوى الأسئلة، ومدى توافقها مع المقررات الدراسية، مؤكدًا متابعته المستمرة لسير الامتحانات بجميع كليات الجامعة.

 

ووجّه الدكتور أحمد المنشاوي بضرورة التدخل الفوري لحل أي مشكلة طارئة، والالتزام الكامل بالقواعد والضوابط، وذلك في إطار التعليمات المنظمة الصادرة عن المجلس الأعلى للجامعات، مؤكدًا على أن مصلحة الطلاب تأتي في مقدمة الأولويات، مع عدم التهاون في مواجهة أي تجاوزات تمس انتظام وانضباط المنظومة الامتحانية.

جامعة أسيوط: الدعم تجاوز 10 ملايين جنيه لـ19 ألف طالب

رئيس جامعة أسيوط يفتتح معرض خريجي كلية الفنون الجميلة

وأكد رئيس جامعة أسيوط أهمية البدء في أعمال التصحيح فور انتهاء امتحان كل مادة، وسرعة إعلان النتائج عقب الانتهاء من أعمال الرصد والمراجعة الدقيقة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أسيوط الدراسات العليا والبحوث الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط الدراسات العليا امتحانات الفصل الدراسى جامعة أسيوط رئيس جامعة أسيوط محافظة اسيوط نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم

مواد متعلقة

تحرير 323 محضرا تموينيا خلال حملات مكثفة بمراكز أسيوط

محافظ أسيوط: 179 مليون جنيه لتطوير ورفع كفاءة شبكة الطرق خلال 2025

انطلاق المؤتمر العلمي الرابع لمستشفى الرمد بأسيوط

افتتاح 22 مدرسة وصيانة 197 أخرى، المحافظ يعلن جهود تعليم أسيوط في عام 2025

تعليم أسيوط يناقش ضوابط التقييمات وامتحان نصف العام للصفين الأول والثاني الابتدائي

بدء أعمال الفرز في إعادة انتخابات النواب بالدائرة الثالثة بأسيوط

انتخابات النواب، إقبال ملحوظ من السيدات وكبار السن على لجنة مركز شباب الفتح بأسيوط (فيديو)

رئيس القابضة للمياه ومحافظ أسيوط يتفقدان توسعات محطة مرشحة أبوتيج (فيديو)

الأكثر قراءة

خبراء يكشفون سر تراجع المعدن الأصفر خلال الساعات الماضية، وشعبة الذهب تكشف حقيقة الانخفاض المؤقت

نصائح هامة من الكهرباء بشأن الأكواد الموجودة على شاشة العدادات

الماء وصل للكوبري العلوي، انفجار ماسورة مياه بالتجمع الخامس (فيديو)

تعرف على منافس منتخب مصر في دور الـ16 بكأس أمم أفريقيا

اليمن: سنلجأ إلى إجراءات قانونية ضد الإمارات حال رفضها سحب قواتها

هل الصيام في شهر رجب له فضل خاص؟ الأزهر للفتوى يوضح

وصول رمضان صبحي إلى جنايات الجيزة لسماع النطق بالحكم في قضية التزوير

نتائج قرعة دور الـ16 لبطولة دوري أبطال آسيا 2

خدمات

المزيد

تعرف على سعر السكر اليوم

سعر طن الألومنيوم في بورصة لندن اليوم الإثنين

سعر الفاكهة اليوم، البرتقال يتراجع جنيهين في سوق العبور

أسعار السمك والمأكولات البحرية في سوق العبور اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

مواعيد مباريات الجولة الثالثة والأخيرة لدور مجموعات أمم أفريقيا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل الصيام في شهر رجب له فضل خاص؟ الأزهر للفتوى يوضح

الأزهر للفتوى: صلاة المسلم خلف الموقد جائزة والمدفأة الكهربائية لا تعد نارًا

تفسير رؤية الأب الميت فى المنام وعلاقتها بالحصول على الكثير من الأموال

المزيد
الجريدة الرسمية
ads