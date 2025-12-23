رئيس جامعة أسيوط يفتتح معرض خريجي كلية الفنون الجميلة

18 حجم الخط

افتتح الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس جامعة أسيوط، المعرض الفني لخريجي كلية الفنون الجميلة بالجامعة، وذلك ضمن فعاليات اليوم العلمي لخريجي جامعة أسيوط، الذي ينظمه مكتب التصنيف الأكاديمي الدولي بالتعاون مع كلية الفنون الجميلة، تحت عنوان: «خريجو جامعة أسيوط… تجارب الأمس تصنع الغد»، في إطار حرص الجامعة على دعم الإبداع الفني، وتعزيز التواصل المستمر مع خريجيها، وإبراز النماذج المتميزة في مختلف المجالات.

وأُقيم المعرض تحت إشراف الدكتور محمد حلمي الحفناوي، عميد كلية الفنون الجميلة ومقرر اليوم العلمي، والدكتورة سحر بطرس، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

كما حضر الفعاليات عدد من قيادات جامعة أسيوط، من بينهم: الدكتور جمال بدر، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمد عدوي، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور عمر ممدوح شعبان، مدير مكتب التصنيف الأكاديمي الدولي، والدكتور عمرو أبو فدان، نائب مدير مكتب التصنيف الأكاديمي الدولي، والدكتور دويب صابر، عميد كلية الحقوق والمستشار القانوني لرئيس الجامعة، والدكتورة رحاب الداخلي، المستشار الإعلامي لرئيس الجامعة، والدكتور منصور المنسي، الأستاذ بقسم النحت بكلية الفنون الجميلة.

أعمال فنية وإبداعية متميزة قدمها خريجو كلية الفنون الجميلة

وأشاد الدكتور أحمد المنشاوي بما تضمنه المعرض من أعمال فنية وإبداعية متميزة قدمها خريجو كلية الفنون الجميلة وطلاب الدراسات العليا بمختلف أقسام الكلية، التي شملت العمارة، والديكور، والنحت، والتصوير، والجرافيك، مؤكدًا أن هذه الأعمال عكست مستوى احترافيًا عاليًا، وما اكتسبه المشاركون من معارف أكاديمية وخبرات فنية متراكمة خلال سنوات الدراسة. ووأكد أن المعرض يمثل نموذجًا مشرفًا لما تمتلكه جامعة أسيوط من طاقات إبداعية واعدة، مشيدًا بالتنوع الفني الثري للأعمال المعروضة، التي جاءت في صورة متكاملة تعبر عن وعي فني عميق ورؤية إبداعية معاصرة، تجمع بين الأصالة والحداثة.

وأضاف الدكتور المنشاوي أن هذا التنوع يعكس قوة الأقسام العلمية بكلية الفنون الجميلة، وحرصها على تحقيق التكامل بين الجانبين النظري والتطبيقي، بما يسهم في إعداد خريجين مؤهلين وقادرين على المنافسة في سوق العمل محليًا ودوليًا، مؤكدًا دعم جامعة أسيوط الكامل للأنشطة الفنية والثقافية التي تسهم في تنمية الذوق العام، وترسيخ دور الفنون كأحد روافد التنمية الشاملة وبناء الإنسان.

