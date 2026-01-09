الجمعة 09 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

ارتفاع شديد في الأمواج بمطروح

رياح شديدة مع ارتفاع
رياح شديدة مع ارتفاع الامواج
18 حجم الخط

شهدت مدينة مرسى مطروح، اليوم الجمعة، رياحا شديدة مع ارتفاع الأمواج على سواحل البحر المتوسط.

ورصدت "فيتو" تقلبات الأحوال الجوية علي شواطئ مرسي مطروح وارتفاع الأمواج.

هيئة الأرصاد الجوية

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم الجمعة ويسود طقس مائل للبرودة نهارًا على شمال البلاد وعلى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، شديد البرودة في الصباح الباكر وآخر الليل على أغلب الأنحاء مع فرص تكون الصقيع على المزروعات فى شمال الصعيد وسيناء والصحراء الغربية.

اضطراب شديد في حركة الملاحة البحرية

كما حذرت من اضطراب شديد في حركة الملاحة البحرية على (سواحل البحر المتوسط - البحر الأحمر - خليجي السويس والعقبة).

نشاط قوي للرياح

وحذرت الأرصاد أيضًا من نشاط ملحوظ للرياح على كافة الأنحاء، وتتراوح سرعتها بين 40 إلى 60 كم/س، وقد تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق.

خريطة سقوط الأمطار اليوم

وعن خريطة سقوط الأمطار اليوم أشارت الأرصاد إلى فرص سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة ورعدية أحيانًا على مناطق (الإسكندرية - شمال الوجه البحري)، قد تصل إلى حد السيول على مناطق من شمال ووسط سيناء.

وأمطار متوسطة على بعض المناطق (السلوم - مطروح - جنوب الوجه البحري).

وأمطار خفيفة قد تكون متوسطة على مناطق (القاهرة الكبرى - مدن القناة)، وتكون خفيفة على (جنوب سيناء - شمال الصعيد).

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم:

القاهرة الكبرى

- درجات الحرارة فى القاهرة الصغرى 11 والعظمى 18

- درجات الحرارة فى العاصمة الإدارية الصغرى 09 والعظمى 17

- درجات الحرارة فى 6 أكتوبر الصغرى 10 والعظمى 17

- درجات الحرارة فى بنها الصغرى 11 والعظمى 18

الوجه البحري والدلتا

- درجات الحرارة فى دمنهور الصغرى 11 والعظمى 17

- درجات الحرارة فى وادى النطرون الصغرى 10 والعظمى 17

- درجات الحرارة فى كفر الشيخ الصغرى 09 والعظمى 16

- درجات الحرارة فى المنصورة الصغرى 11 والعظمى 18

- درجات الحرارة فى الزقازيق الصغرى 11 والعظمى 18

- درجات الحرارة فى شبين الكوم الصغرى 10 والعظمى 17

- درجات الحرارة فى طنطا الصغرى 09 والعظمى 17

مدن السواحل الشمالية


- درجات الحرارة فى دمياط الصغرى 13 والعظمى 18

- درجات الحرارة فى بورسعيد الصغرى 14 والعظمى 18

- درجات الحرارة فى الإسكندرية الصغرى 12 والعظمى 18

- درجات الحرارة فى العلمين الصغرى 12 والعظمى 18

- درجات الحرارة فى مطروح الصغرى 11 والعظمى 17

-  درجات الحرارة فى السلوم الصغرى 10 والعظمى 17

- درجات الحرارة فى سيوة الصغرى 08 والعظمى 16

مدن القناة وشمال سيناء

- درجات الحرارة فى الإسماعيلية الصغرى 11 والعظمى 21

- درجات الحرارة فى السويس الصغرى 12 والعظمى 20

- درجات الحرارة فى العريش الصغرى 11 والعظمى 19

- درجات الحرارة فى رفح الصغرى 10 والعظمى 18

جنوب سيناء

- درجات الحرارة فى رأس سدر الصغرى 12 والعظمى 22

- درجات الحرارة فى نخل الصغرى 08 والعظمى 18

- درجات الحرارة فى سانت كاترين الصغرى 04 والعظمى 12

- درجات الحرارة فى الطور الصغرى 13 والعظمى 21

- درجات الحرارة فى طابا الصغرى 10 والعظمى 27

- درجات الحرارة فى شرم الشيخ الصغرى 16 والعظمى 24

مدن البحر الأحمر

- درجات الحرارة فى الغردقة الصغرى 14 والعظمى 22

- درجات الحرارة فى مرسى علم الصغرى 16 والعظمى 25

- درجات الحرارة فى شلاتين الصغرى 20 والعظمى 27

- درجات الحرارة فى حلايب الصغرى 18 والعظمى 25

- درجات الحرارة فى أبو رماد الصغرى 15 والعظمى 26

- درجات الحرارة فى رأس حدربة الصغرى 16 والعظمى 25

شمال الصعيد

- درجات الحرارة فى الفيوم الصغرى 09 والعظمى 19

- درجات الحرارة فى بني سويف الصغرى 09 والعظمى 19

- درجات الحرارة فى المنيا الصغرى 07 والعظمى 20

جنوب الصعيد

- درجات الحرارة فى أسيوط الصغرى 08 والعظمى 21

- درجات الحرارة فى سوهاج الصغرى 09 والعظمى 22

- درجات الحرارة فى قنا الصغرى 10 والعظمى 23

- درجات الحرارة فى الأقصر الصغرى 09 والعظمى 25

- درجات الحرارة فى أسوان الصغرى 11 والعظمى 31

- درجات الحرارة فى الوادى الجديد الصغرى 08 والعظمى 23

- درجات الحرارة فى أبو سمبل الصغرى 12 والعظمى 26

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

ارتفاع الامواج الأرصاد الجوية حالة الطقس البحر المتوسط الأرصاد الجوية درجات الحرارة المتوقعة اليوم رياح شديدة مدينة مرسى مطروح مرسي مطروح

مواد متعلقة

أمطار متوسطة وسحب وغيوم على مرسى مطروح (صور)

رياح محملة بالأتربة تضرب محافظة مطروح (صور)

اللواء خالد شعيب يهنئ أقباط مطروح بعيد الميلاد المجيد

تنسيق مشترك بين مطروح والعلمين الجديدة لتسريع توفير الخدمات بزهرة العلمين

محافظ مطروح يستقبل رئيس هيئة المحطات النووية لتفعيل التعاون في مشروع الضبعة

محافظ مطروح يهنئ البابا تواضروس الثاني بعيد الميلاد المجيد

مرسى مطروح تشن حملة مكبرة للقضاء على ظاهرة تجوال الماشية بالشوارع (صور)

أزهر مطروح يختتم اختبارات (توفاس) اليابانية

ads

الأكثر قراءة

الخليج يكتسح ضمك برباعية في الدوري السعودي

آرسنال يتوصل لاتفاق لتجديد عقد طويل الأمد لـ ساكا

وفاة ابنة الفنان أحمد عبد الحميد

اندلاع حريق هائل بمخزن مواسير بلاستيك في المنوفية والدفع بـ5 سيارات إطفاء

“مش هسيب حقي”، مدير "جولدن جيم" يكشف تفاصيل هجوم رجل أعمال عليه داخل صالته

لماذا استبعد "الكاف" أمين عمر من قمة المغرب والكاميرون؟

بعد اقتراب رحيله، أرقام مصطفى العش مع الأهلي منذ يناير 2025

ضوابط جديدة للامتحانات، تعليمات حاسمة للطلاب قبل دخول اللجان

خدمات

المزيد

سعر طن الأرز عريض الحبة في السوق المحلية اليوم الجمعة

448.73 جنيه سعر الدولار في بنك السودان المركزي

طرق دفع فاتورة الكهرباء إلكترونيًّا دون الحاجة إلى انتظار المحصل

قطع المياه 5 ساعات عن قرية البراجيل في الجيزة

المزيد

انفوجراف

مواعيد مباريات ربع نهائي كأس أمم أفريقيا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أهم المعلومات عن سورة الهمزة وسبب نزولها

تفسير رؤية الصلاة عكس القبلة في المنام وعلاقته بارتكاب المعاصي

هل يعد الموت يوم الجمعة علامة على حسن الخاتمة؟ الإفتاء تحسم الجدل

المزيد
الجريدة الرسمية