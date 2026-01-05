تعليم أسيوط يناقش تفعيل الوحدات المنتجة والمبادرات التنموية بالمدارس الفنية

18 حجم الخط

ترأس محمد إبراهيم دسوقى وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط اجتماعا تنسيقيا مع مديرى المدارس الفنية بمختلف أنواعها على مستوى الإدارات التعليمية وموجهى التعليم الفنى لمناقشة سبل تفعيل المبادرات التنموية وتنظيم المعارض، تنفيذا لتوجيهات لواء دكتور هشام أبو النصر محافظ أسيوط ومحمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى.

جاء ذلك بحضور المهندس نبيل رزق مدير عام التعليم الفنى بالمديرية والمهندس علاء عمر مدير التعليم الصناعى بالمديرية وإيمان على مدير إدارة التعليم الفنى التجارى وموجهى المواد الزراعية ومديرى المدارس الفنية.

وفى بداية اللقاء استعرض وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط التعليمات والتوجيهات الخاصة بالتوسع فى الوحدات الإنتاجية وتطويرها وتنفيذ مبادرات تدوير الرواكد والتوسع فى إنشاء أبراج الحمام والمناحل ومزارع الدواجن بمختلف المدارس واستغلال المساحات المتاحة بها والمزارع الملحقة بالمدارس لزيادة الإنتاج وتعظيم الموارد بالمدارس الفنية وتفعيل المشاركة المجتمعية لتسويق المنتجات وتحقيق أقصى استفادة لتلك المدارس وللعاملين بها.

تدريب الطلاب على الحرف المختلفة والبدء فى تنفيذ المشروعات

وأشار وكيل التعليم بأسيوط - خلال الاجتماع - إلى ضرورة التكاتف وتنسيق الجهود بين مدارس التعليم الفنى بالمحافظة واستغلال الخبرات الفنية لتدريب الطلاب على الحرف المختلفة والبدء فى تنفيذ المشروعات المختلفة وعمليات تصنيع المنتجات لتعظيم الإنتاج وزيادة الموارد وتأهيل الطلاب لسوق العمل، تنفيذا لتوجيهات الوزير محافظ أسيوط وتوجيهاته الخاصة بتعظيم الاستفادة من إمكانات المدارس الفنية بالمحافظة من معدات وأجهزة حديثة لزيادة الإنتاج وربط التعليم الفنى بسوق العمل.

وأكد وكيل التعليم بأسيوط على متابعته المستمرة لجميع مدارس التعليم الفنى بمحافظة أسيوط من خلال جولاته الميدانية للوقوف على تفعيل المبادرات وتفعيل الوحدات الإنتاجية مجددا مناشدته لمسئولى التعليم الفنى بالمحافظة ومديرى المدارس بضرورة التوسع فى فتح منافذ بيع المنتجات بالمدارس الفنية للتسويق الجيد للمنتجات وتعظيم الإيرادات والمشاركة فى المعارض المحلية وعلى مستوى الجمهورية.



وفى نهاية الاجتماع ناقش تعليم أسيوط بعض مقترحات وطلبات مديرى المدارس الفنية لتطوير منظومة العمل ومناقشة سبل تنفيذ المبادرات على أرض الواقع لتحقيق أقصى استفادة ممكنة والاستعداد لتنفيذ معارض للمنتجات وتسويقها.

