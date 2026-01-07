الأربعاء 07 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

على انغام الترانيم، آلاف الأقباط يؤدون قداس عيد الميلاد المجيد بكنائس أسيوط (فيديو)

أداء قداس القيامة
أداء قداس القيامة المجيد بأسيوط، فيتو
18 حجم الخط

بدأ مساء الثلاثاء أقباط أسيوط طقوس ومراسم صلاة قداس عيد الميلاد المجيد في الكنائس والأبرشيات وسط إجراءات أمنية مشددة من قبل قوات الشرطة بالشوارع.

توافد آلاف الأقباط على كنائس أسيوط للاحتفال بعيد الميلاد المجيد 

وتوافد الآلاف من الأقباط على الكنائس والأبرشيات والأديرة بمراكز وقرى محافظة أسيوط لأداء القداس والاحتفال بمولد السيد المسيح "عيسى" عليه السلام وسط حالة من البهجة.

 

واستقبل القائمون على شؤون الكنيسة من شماسين وخدام والآباء الكهنة الأقباط المصلين بالكنائس وذلك لإقامة الصلوات وترديد الترانيم والدعوات وإقامة الطقوس الخاصة بالعيد بالإضافة إلى الاحتفالات المصاحبة لذلك.
 

قداس عيد الميلاد المجيد 

ومن جانبهم قام قساوسة الكنائس والكاتدرائيات بطقوس وقداس يوم عيد الميلاد المجيد التي بدأت بالبخور والمحمل وتناول الخبز والترانيم والصلاة ومن حولهم تجمهر المعيدون من الأقباط للاحتفال بالعيد.
 

في ذات السياق أعلنت مديرية أمن أسيوط حالة الطوارئ في إطار خطة تأمين احتفالات أعياد الميلاد حيث تم اتخاذ عدة إجراءات على أعلى مستوى لتأمين الكنائس أثناء احتفال الإخوة المسيحيين بعيد الميلاد ".

صلاة وترانيم، احتفالات عيد الميلاد المجيد بكاتدرائية العاصمة الإدارية (فيديو وصور)

بث مباشر، قداس عيد الميلاد المجيد من كاتدرائية ميلاد المسيح


في ذات السياق هنأ اللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط الأخوة الأقباط والبابا تواضروس بعيد الميلاد المجيد مؤكدا في تصريحات له إنه تم اتخاذ العديد من الإجراءات للتأمين داخل وبمحيط الكنائس والمطرانيات من خلال وضع بوابات إلكترونية للكشف عن الأسلحة أو المفرقعات ونشر أطقم الكشف من أجهزة فنية وكوادر بشرية وكلاب بوليسية مدربة كما تم اتخاذ الاجراءات الأمنية فى محيط كل كنيسة والشوارع المؤدية إليها وتفتيش دقيق للأفراد والسيارات المارة ومنع السيارات من الاقتراب منها أو الوقوف بجوارها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أسيوط اقباط أسيوط الاجر السيد المسيح الميلاد المجيد حالة الطوارئ صلاة قداس عيد الميلاد المجيد صلاة قداس عيد الميلاد عيد الميلاد المجيد قداس عيد الميلاد قداس عيد الميلاد المجيد محافظة اسيوط مولد السيد المسيح

مواد متعلقة

مدربة كمبيوتر للمكفوفين، محافظ أسيوط يكرم أيقونة التحدي زينب بدر

محافظة أسيوط: 2025 شهد طفرة بمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بالقرى

تعليم أسيوط يتابع امتحان البرمجة والذكاء الاصطناعي لطلاب أولى ثانوي

تعليم أسيوط يناقش تفعيل الوحدات المنتجة والمبادرات التنموية بالمدارس الفنية

محافظ أسيوط: 2025 عام المحاور العملاقة والطرق الاستراتيجية بالصعيد

تعرف على موعد وشروط التقدم لمسابقة الأم المثالية في أسيوط

محافظ أسيوط يوجه بعلاج مواطن وتوفير فرصة عمل له وشقة

وفقا للحصر العددي، يونس الجاحر يقترب من حسم مقعد القوصية بأسيوط

ads

الأكثر قراءة

كوت ديفوار تضرب بوركينا فاسو بثلاثية وتتأهل لمواجهة مصر بربع نهائي أمم أفريقيا

تفوق كاسح للفراعنة، تاريخ مواجهات مصر وكوت ديفوار في الأمم الأفريقية

العربيات اتعجنت، الصور الأولى لحادث موكب الزفاف المروع في المنيا

السيسي يصل إلى كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الجديدة لتهنئة البابا والأقباط

10 صور ترصد مشاركة السيسي في احتفال الأقباط بعيد الميلاد المجيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الأربعاء 7 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

ارتفاع عدد ضحايا حادث موكب حفل الزفاف بالمنيا إلى 3 وفيات و16 مصابا

الدوري الإيطالي، يوفنتوس يتقدم 1-0 على ساسولو في الشوط الأول

خدمات

المزيد

سعر طن الألومنيوم في بورصة لندن للمعادن اليوم الثلاثاء

ارتفاع جديد في أسعار كرتونة البيض اليوم الثلاثاء ببورصة الدواجن

سعر الألومنيوم عالميا اليوم الثلاثاء

ارتفاع جديد للكب والروص، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الثلاثاء في بورصة الدواجن

المزيد

انفوجراف

مواعيد مباريات ربع نهائي كأس أمم أفريقيا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الأربعاء 7 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

تفسير رؤية السكين في المنام وعلاقتها بالتغلب على المصاعب

ما حكم إقامة الموالد للصالحين ورفع الزينات والأنوار فيها؟ الإفتاء تجيب

المزيد
الجريدة الرسمية