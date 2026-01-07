على انغام الترانيم، آلاف الأقباط يؤدون قداس عيد الميلاد المجيد بكنائس أسيوط (فيديو)

18 حجم الخط

بدأ مساء الثلاثاء أقباط أسيوط طقوس ومراسم صلاة قداس عيد الميلاد المجيد في الكنائس والأبرشيات وسط إجراءات أمنية مشددة من قبل قوات الشرطة بالشوارع.

توافد آلاف الأقباط على كنائس أسيوط للاحتفال بعيد الميلاد المجيد

وتوافد الآلاف من الأقباط على الكنائس والأبرشيات والأديرة بمراكز وقرى محافظة أسيوط لأداء القداس والاحتفال بمولد السيد المسيح "عيسى" عليه السلام وسط حالة من البهجة.

واستقبل القائمون على شؤون الكنيسة من شماسين وخدام والآباء الكهنة الأقباط المصلين بالكنائس وذلك لإقامة الصلوات وترديد الترانيم والدعوات وإقامة الطقوس الخاصة بالعيد بالإضافة إلى الاحتفالات المصاحبة لذلك.



قداس عيد الميلاد المجيد

ومن جانبهم قام قساوسة الكنائس والكاتدرائيات بطقوس وقداس يوم عيد الميلاد المجيد التي بدأت بالبخور والمحمل وتناول الخبز والترانيم والصلاة ومن حولهم تجمهر المعيدون من الأقباط للاحتفال بالعيد.



في ذات السياق أعلنت مديرية أمن أسيوط حالة الطوارئ في إطار خطة تأمين احتفالات أعياد الميلاد حيث تم اتخاذ عدة إجراءات على أعلى مستوى لتأمين الكنائس أثناء احتفال الإخوة المسيحيين بعيد الميلاد ".



في ذات السياق هنأ اللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط الأخوة الأقباط والبابا تواضروس بعيد الميلاد المجيد مؤكدا في تصريحات له إنه تم اتخاذ العديد من الإجراءات للتأمين داخل وبمحيط الكنائس والمطرانيات من خلال وضع بوابات إلكترونية للكشف عن الأسلحة أو المفرقعات ونشر أطقم الكشف من أجهزة فنية وكوادر بشرية وكلاب بوليسية مدربة كما تم اتخاذ الاجراءات الأمنية فى محيط كل كنيسة والشوارع المؤدية إليها وتفتيش دقيق للأفراد والسيارات المارة ومنع السيارات من الاقتراب منها أو الوقوف بجوارها.

