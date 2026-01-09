الجمعة 09 يناير 2026
ثقافة وفنون

وفاة ابنة الفنان أحمد عبد الحميد

الفنان أحمد عبد الحميد
الفنان أحمد عبد الحميد
أعلن الفنان أحمد عبد الحميد ، وفاة ابنته من خلال حسابه الشخصي عبر فيس بوك، وذلك بعد وفاة والده الشهر الماضي.  

وفاة ابنة أحمد عبد الحميد

وفي يوم 23 ديسمبر الماضي، أعلن الفنان الشاب أحمد عبد الحميد عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك عن وفاة والده.   

وكتب أحمد عبد الحميد: "بسم الله الرحمن الرحيم.. يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي.. ببالغ  الحزن والأسى وقلوب مؤمنه بقضاء الله وقدره توفي إلى رحمة الله والدى الحاج المغفور له بإذن الله محمد عبد الحميد عبد الرحيم حفنى صلاة الجنازة العصر بمسجد الشرطة بالشيخ زايد”. 

الجريدة الرسمية