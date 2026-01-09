طريق مصر، تشكيل مباراة السنغال ومالي في ربع نهائي أمم إفريقيا 2025

18 حجم الخط

كأس أمم إفريقيا، أعلن منتخب السنغال ونظيره منتخب مالي، عن تشكيلهما الرسمي للمواجهة المرتقبة المقرر أن تجمعهما مساء اليوم الجمعة في ربع نهائي بطولة كأس أمم إفريقيا 2025، المقامة حاليًا في المغرب.

تشكيل السنغال أمام مالي

وجاء تشكيل منتخب السنغال أمام مالي كالتالي:

تشكيل مالي أمام السنغال

وشهد تشكيل منتخب مالي تواجد أليو ديانج المحترف في صفوف النادي الأهلي أساسيًا لمواجهة السنغال، حيث جاء التشكيل كالتالي:

موعد مباراة مالي ضد السنغال

تقام مباراة مالي أمام السنغال في ربع نهائي أمم إفريقيا 2025، في تمام السادسة من مساء الجمعة 9 يناير الجاري.

طريق منتخب مصر

ومن المقرر أن يلتقي الفائز من مباراة السنغال ضد مالي في الدور نصف النهائي مع الفائز من مباراة مصر ضد كوت ديفوار.

وأسدل الستار على مباريات دور الـ 16 من منافسات بطولة كأس أمم إفريقيا 2025 المقامة بالمغرب، بعد تأهل 8 منتخبات إلى دور ربع النهائي، بتواجد ثلاثة منتخبات عربية.

وكان منتخب السنغال أول المنتخبات المتأهلة، إلى دور ربع النهائي بالفوز على السودان، مساء السبت 3 يناير، بنتيجة 3-1.

وتأهل منتخب مالي على حساب تونس، بالفوز بركلات الترجيح 3-2، بعد انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي 1-1.

نتائج مباريات دور الـ 16 لبطولة أمم أفريقيا

السنغال 3-1 السودان

مالي 1-1 تونس وفوز مالي بركلات الترجيح 3-2

المغرب 1-0 تنزانيا

الكاميرون 2-1 جنوب إفريقيا

مصر 3-1 بنين

نيجيريا 4-0 موزمبيق

الجزائر 1-0 الكونغو الديمقراطية

كوت ديفوار 0-3 بوركينا فاسو

المنتخبات المتأهلة إلى ربع نهائي كأس الأمم الإفريقية

1- السنغال.

2- مالي.

3- المغرب.

4- الكاميرون.

5- مصر.

6- نيجيريا.

7- الجزائر.

8- كوت ديفوار.

