محافظات

جامعة أسيوط تعلن فتح باب التقديم لمنح دراسية بدولة المجر لعام 2026–2027

علم دولة المجر، فيتو
أعلن مكتب العلاقات الدولية وشئون الجامعات العربية بجامعة أسيوط عن بدء التقديم للحصول على منح دراسية مقدمة من دولة المجر للعام الأكاديمي 2026–2027، وذلك في إطار تعزيز التعاون العلمي والأكاديمي بين الجامعات العربية والمؤسسات التعليمية المجرية.

 

وأكد الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، أن إتاحة فرص للمنح الدراسية يأتي في إطار حرص الجامعة على دعم أبنائها من الباحثين وأعضاء هيئة التدريس، وتمكينهم من الاستفادة من البرامج الأكاديمية والبحثية الدولية المتميزة، بما ينعكس إيجابًا على جودة العملية التعليمية والبحثية داخل الجامعة.

 

وأشار رئيس الجامعة إلى أن جامعة أسيوط تشجع مشاركة الباحثين في مثل هذه البرامج الدولية، لما توفره من فرص للاحتكاك العلمي وتبادل الخبرات والتجارب البحثية المتقدمة، مؤكدًا أن ذلك يسهم في تعزيز مكانة الجامعة أكاديميًا وبحثيًا على المستويين الإقليمي والدولي، ويتكامل مع جهود الدولة المصرية في دعم مسيرة التعليم العالي والبحث العلمي.

 

 

ومن جانبه، أكد الدكتور جمال بدر - نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون الدراسات العليا والبحوث  ومدير ومنسق عام مكتب العلاقات الدولية وشئون الجامعات العربية - أن هذه المنح تمثل فرصة متميزة لدعم الباحثين وأعضاء هيئة التدريس، وتعزيز التعاون الأكاديمي والبحث العلمي بين الجامعات العربية ونظيراتها في المجر.

 

المنح المتاحة لدولة المجر 

وتشمل المنح الدراسية المتاحة المستويات التالية:
أولًا: طلاب الدراسات العليا (الحاصلون على درجة الماجستير) وتشمل زيارات دراسية قصيرة الأجل (من 3 إلى 29 يومًا)، وزيارات دراسية طويلة الأجل (من شهر إلى 6 أشهر).
ثانيًا: مستوى ما بعد الدكتوراه (الحاصلون على درجة الدكتوراه) وتشمل زيارات دراسية قصيرة الأجل (من 3 إلى 29 يومًا)، ودراسات جزئية لمدة فصل دراسي واحد أو فصلين دراسيين
ثالثًا: منح الفنون
وهي مخصصة للفئات التالية: الفنانون التشكيليون والتطبيقيون
فنانو الأداء.

جامعة أسيوط الأهلية: العيادة الطبية جاهزة لاستقبال الطلاب خلال فترة الامتحانات

جامعة أسيوط: الدعم تجاوز 10 ملايين جنيه لـ19 ألف طالب

 

 وتتضمن المستندات المطلوبة للتقديم في المنح عددًا من المستندات الأساسية، من بينها: استمارة التقديم الخاصة بالمؤسسة المانحة، وملخص بحثي، وخطة عمل علمية، إلى جانب سيرة ذاتية حديثة، وشهادة رسمية صادرة من جهة العمل. كما يشترط تقديم ما يثبت إتقان اللغة الإنجليزية بمستوى B2 أو لغة البحث المعتمدة، فضلًا عن خطابات توصية من جهات أكاديمية أو علمية، وصورة جواز السفر أو بطاقة الهوية.

ويتم التقديم إلكترونيًا عبر الرابط التالي:
https://scholarship.hu/
مع استكمال جميع البيانات والمستندات المطلوبة.

يُغلق باب التقديم يوم 19 فبراير 2026، وللاستفسار والتواصل
يمكن التواصل مع مكتب العلاقات الدولية وشئون الجامعات العربية بجامعة أسيوط.

الجريدة الرسمية