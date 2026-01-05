الإثنين 05 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

محافظ أسيوط يوجه بعلاج مواطن وتوفير فرصة عمل له وشقة

محافظ أسيوط والمواطن،
محافظ أسيوط والمواطن، فيتو
18 حجم الخط

 وجه اللواء هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، باستكمال علاج  مواطن مقيم بمنطقة المجاهدين بحي غرب مدينة أسيوط، ويعاني من كسور والتهابات بالساق اليمنى، مع توفير الرعاية الطبية اللازمة له على نفقة الدولة، فضلا عن توفير فرصة عمل ووحدة سكنية، وذلك في  إطار حرصه على دعم الفئات الأولى بالرعاية.

 

جاء ذلك خلال الجولة التفقدية التي أجراها محافظ أسيوط بميدان المجاهدين بحي غرب، حيث التقى بالمواطن ولاحظ معاناته وعدم قدرته على تحمل نفقات الكشف والعلاج، وعلى الفور وجه بتوفير سيارة إسعاف لنقله إلى مستشفى الإيمان العام لإجراء الفحوصات والأشعات الطبية اللازمة، واتخاذ الإجراءات العلاجية المناسبة وفقًا لتشخيص حالته الصحية، وذلك من خلال العلاقات العامة بالمحافظة.

 

التأكيد على تقديم جميع أوجه الدعم الطبي له للمواطن 

 كما أصدر محافظ أسيوط توجيهاته بمتابعة الحالة الصحية للمواطن داخل المستشفى، والتأكيد على تقديم جميع أوجه الدعم الطبي له، مع تيسير الإجراءات اللازمة لضمان حصوله على الخدمة العلاجية المطلوبة دون أي معوقات.

وفي إطار الحرص على تحسين الظروف المعيشية للمواطن، كلف اللواء دكتور هشام أبو النصر، رئيس حي غرب مدينة أسيوط، بتوفير فرصة عمل مناسبة تتلاءم مع طبيعة إصابته، بما يساعده على توفير مصدر دخل ثابت يضمن له حياة كريمة، كما وجه مدير إدارة المشاركة المجتمعية بالمحافظة، بتوفير وحدة سكنية للمواطن نظرًا لظروفه الاجتماعية الصعبة.

حفاظا على الأرواح، محافظ أسيوط يوجه بإنشاء أسوار على المصارف والترع

محافظ أسيوط: تجهيز عيادات علاج طبيعي وأسنان بالمدرسة الفكرية لخدمة ذوي الهمم

 

وأكد محافظ أسيوط أن الدولة تضع المواطن في مقدمة أولوياتها، ولا تدخر جهدًا في تقديم الدعم والرعاية للفئات الأكثر احتياجًا، مشددًا على أن البعد الإنساني يمثل ركيزة أساسية في عمل الأجهزة التنفيذية بمحافظة أسيوط، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين جودة الحياة للمواطنين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأولى بالرعاية الحالة الصحية اللواء هشام ابو النصر اللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط حياة كريمة محافظ أسيوط محافظة اسيوط

مواد متعلقة

وفقا للحصر العددي، يونس الجاحر يقترب من حسم مقعد القوصية بأسيوط

الحصر العددي، مرشح مستقبل وطن يقترب من حسم مقعد الدائرة الأولى بأسيوط (فيديو)

مؤشرات الحصر العددي، اقتراب أبوعقرب ورشوان من حسم مقعدي أبوتيج في أسيوط

بدء فرز صناديق الاقتراع بلجان الإعادة في 3 دوائر بأسيوط

جامعة أسيوط تعلن فتح باب التقديم لمنح دراسية بدولة المجر لعام 2026–2027

هدوء بلجنة الشهيد طارق بأسيوط خلال ثاني أيام جولة الإعادة بانتخابات النواب

زراعة أسيوط تنظم ندوات إرشادية عن الأمراض المهددة للثروة الحيوانية

محافظة أسيوط: مشروعات بـ 221 مليون جنيه في قطاع الإسكان خلال 2025

الأكثر قراءة

طن اليوريا العادي يرتفع 949 جنيها، أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق

التحليل الفني لمؤشرات البورصة المصرية اليوم الإثنين 5 يناير 2026

تفاصيل تطور الشراكة الاستراتيجية بين القاهرة والرياض بقيادة الرئيس السيسي وولي العهد

البنك الأهلي يستضيف وادي دجلة في كأس عاصمة مصر

هبوط مفاجئ بكوبري الصاغة بالزقازيق ومحافظ الشرقية يقود تحركا عاجلا لتأمين المواطنين (صور)

وزارة النقل تحذر من هذه الظاهرة وتتوعد المخالفين

الدولار يتراجع 21 قرشا بالبنوك المصرية (آخر تحديث)

شاهد صور كأس العالم في التتش

خدمات

المزيد

أسعار الخردة في الأسواق ببداية تعاملات اليوم الإثنين 5-1-2026

126.43 جنيها سعر الدينار البحريني في البنك المركزي اليوم

سعر الجنيه السوداني مقابل الدولار في بنك السودان المركزي

انخفاض الفراولة والكانتلوب والبرتقال، سعر الفاكهة اليوم في سوق العبور

المزيد

انفوجراف

جدول مباريات الأهلي خلال شهر يناير 2026 (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل قراءة القرآن في الفجر تكون قبل الصلاة أم بعدها، الإفتاء توضح

تفسير حلم الزوجة بالحمل وعلاقته بوجود صعوبات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الإثنين 5 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية