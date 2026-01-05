محافظ أسيوط يوجه بعلاج مواطن وتوفير فرصة عمل له وشقة

18 حجم الخط

وجه اللواء هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، باستكمال علاج مواطن مقيم بمنطقة المجاهدين بحي غرب مدينة أسيوط، ويعاني من كسور والتهابات بالساق اليمنى، مع توفير الرعاية الطبية اللازمة له على نفقة الدولة، فضلا عن توفير فرصة عمل ووحدة سكنية، وذلك في إطار حرصه على دعم الفئات الأولى بالرعاية.

جاء ذلك خلال الجولة التفقدية التي أجراها محافظ أسيوط بميدان المجاهدين بحي غرب، حيث التقى بالمواطن ولاحظ معاناته وعدم قدرته على تحمل نفقات الكشف والعلاج، وعلى الفور وجه بتوفير سيارة إسعاف لنقله إلى مستشفى الإيمان العام لإجراء الفحوصات والأشعات الطبية اللازمة، واتخاذ الإجراءات العلاجية المناسبة وفقًا لتشخيص حالته الصحية، وذلك من خلال العلاقات العامة بالمحافظة.

التأكيد على تقديم جميع أوجه الدعم الطبي له للمواطن

كما أصدر محافظ أسيوط توجيهاته بمتابعة الحالة الصحية للمواطن داخل المستشفى، والتأكيد على تقديم جميع أوجه الدعم الطبي له، مع تيسير الإجراءات اللازمة لضمان حصوله على الخدمة العلاجية المطلوبة دون أي معوقات.

وفي إطار الحرص على تحسين الظروف المعيشية للمواطن، كلف اللواء دكتور هشام أبو النصر، رئيس حي غرب مدينة أسيوط، بتوفير فرصة عمل مناسبة تتلاءم مع طبيعة إصابته، بما يساعده على توفير مصدر دخل ثابت يضمن له حياة كريمة، كما وجه مدير إدارة المشاركة المجتمعية بالمحافظة، بتوفير وحدة سكنية للمواطن نظرًا لظروفه الاجتماعية الصعبة.

وأكد محافظ أسيوط أن الدولة تضع المواطن في مقدمة أولوياتها، ولا تدخر جهدًا في تقديم الدعم والرعاية للفئات الأكثر احتياجًا، مشددًا على أن البعد الإنساني يمثل ركيزة أساسية في عمل الأجهزة التنفيذية بمحافظة أسيوط، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين جودة الحياة للمواطنين.

