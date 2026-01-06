الثلاثاء 06 يناير 2026
مدربة كمبيوتر للمكفوفين، محافظ أسيوط يكرم أيقونة التحدي زينب بدر

كرم اللواء هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، بمكتبه بديوان عام المحافظة، البطلة زينب بدر سعد، إحدى بنات أسيوط، التي تحولت إلى أيقونة للعطاء والتحدي بعدما انتصرت على إعاقتها وفقدان بصرها، وتغلبت على ظروف إنسانية قاسية، لتصنع قصة نجاح ملهمة، وذلك استجابة سريعة لدعوتها وطلبها لقائه.

مدربة كمبيوتر للمكفوفين ولاعبة كاراتيه

وأكد محافظ أسيوط أن هذا التكريم يأتي تقديرًا لمسيرة كفاح مشرفة لبنت من بنات المحافظة، استطاعت بإرادتها القوية أن تتغلب على إعاقتها والظروف الصعبة التي مرت بها، وأصرت على استكمال تعليمها، حتى أصبحت مدربة كمبيوتر للمكفوفين ولاعبة كاراتيه، مشيرًا إلى أنها نموذج مشرف يجسد معاني الإصرار والعزيمة وروح التحدي التي يتمتع بها أبناء أسيوط، وقدوة ملهمة للشباب.

وكرم المحافظ  الفتاة وأهداها شهادة تقدير، مشيدًا بأدائها المتميز وكفاحها المستمر، ومؤكدًا حرص المحافظة على تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية لها، ولأمثالها من النماذج المضيئة.

وقال اللواء هشام أبو النصر: إن أسيوط تزخر بالعديد من النماذج المشرفة والمبدعة، مشددًا على أن دور المسؤولين لا يقتصر على الإدارة فقط، بل يمتد إلى رعاية هذه النماذج وتكريمها وتحفيزها، وتقديم الدعم الكامل لها، باعتبارهم أمل مصر وأجيالها القادمة.

محافظ أسيوط يوجه بتعيين زينب بمدرسة النور للمكفوفين 

وخلال اللقاء، وافق محافظ أسيوط على طلب الفتاة، ووجه بتعيينها بمدرسة النور للمكفوفين، إلى جانب إتاحة الفرصة أمامها للعمل كمدربة معتمدة بمركز التدريب على علوم الحاسب وتكنولوجيا المعلومات بالمحافظة.

ومن جانبها، أعربت زينب بدر عن خالص شكرها وتقديرها لمحافظ أسيوط على هذه اللفتة الإنسانية، مثمنة دعمه واهتمامه بالنماذج الجادة، ودوره في دفع مسيرة العمل التنموي والإنساني داخل المحافظة.

 تجدر الإشارة إلى أن زينب بدر مرت بظروف إنسانية بالغة الصعوبة، بعدما فقدت بصرها في سن مبكرة، ثم رحيل أقرب الناس إليها، والدها ووالدتها وشقيقها، إلا أنها نجحت في تحويل المحنة إلى منحة، متحدية الإعاقة والظروف، واستكملت تعليمها بعد سنوات طويلة من حصولها على دبلوم المدارس الفنية، والتحقت منذ عامين بمرحلة الثانوية العامة بمدرسة النور للمكفوفين، وفي الوقت نفسه سعت إلى إثبات ذاتها، لتصبح أول فتاة تعمل كمدربة كمبيوتر للمكفوفين بمحافظة أسيوط.

محافظ أسيوط يكرم طالبين لتفوقهما في مسابقات الابتكار والتكنولوجيا

محافظ أسيوط يكرم مدير وحدة الإنقاذ السريع بعد تعرضه لإصابة أثناء عمله

 

