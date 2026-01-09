بنك مصر يكشف حقيقة الغاء خاصية الاسترداد من تطبيق BM online

18 حجم الخط

يتزايد الاستفسار خلال الفترة الأخيرة من عملاء بنك مصر حول حقيقة إلغاء خدمة الاسترداد من خلال تطبيق البنك على الإنترنت BM online.



وأجاب مسئولو بنك مصر أن خدمة الاسترداد من خلال تطبيق البنك BM online تعمل بصورة طبيعية، وفي حالة مواجهة العملاء مشكلة أثناء استخدام التطبيق يمكنهم التواصل مع فريق البنك، وتوضيح شكواكهم عبر احد الوسائل الواردة بالرابط الآتي:

https://bnkmsr.com/3NyZvIW

كما يمكن للعملاء التواصل مع مركز خدمة العملاء عبر اتصالهم بالرقم 19888 من داخل مصر او 19888 (202+) من خارج مصر على مدار 24/7 أو من خلال التواصل على المحادثة الفورية من خلال الموقع الرسمي لبنك مصر علي الرابط التالى https://www.banquemisr.com/ar



مع ضرورة تسجيل البيانات برقم الهاتف المسجل في البنك.

ومن جانب آخر يبحث العديد من عملاء بنك مصر عن إمكانية ربط البطاقات الائتمانية بخدمة آبل باي.

وأكد مسئولو البنك أنه يمكن ربط البطاقة على apple pay ولكن يرجى العلم أنه تم إيقاف التعامل بالعملات الأجنبية على بطاقات الخصم الفوري مع استمرار استخدام البطاقات داخل مصر في المشتريات والسحب النقدي.

وحدد بنك مصر الأجهزة التي تدعم استخدام خدمة Apple Pay الجديدة، التي تم إطلاقها مؤخرا من البنك المركزي المصري.

وأوضح البنك أنه يمكن للعملاء استخدام خدمة Apple Pay على أجهزة iPhone و iPad و Mac، وذلك لإتمام معاملاتهم الشرائية بشكل سهل وسريع من خلال التطبيقات أو المواقع الإلكترونية التي توفر الخدمة دون الحاجة إلى إنشاء حساب خاص أو إعادة إدخال بيانات البطاقة أو تفاصيل الشحن والفواتير.

