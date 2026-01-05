الإثنين 05 يناير 2026
تعليم أسيوط يتابع امتحان البرمجة والذكاء الاصطناعي لطلاب أولى ثانوي

ترأس محمد ابراهيم دسوقي وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط اليوم الإثنين غرفة عمليات متابعة امتحان البرمجة والذكاء الاصطناعى " توفاس " بديوان عام المديرية والذى يستمر اليوم فى الفترتين الصباحية والمسائية عبر رابط منصة كيريو اليابانية لطلاب الصف الأول الثانوى للفصل الدراسي الاول للعام الدراسي  2025/ 2026 وذلك وفقا للمواعيد التي حددتها وزارة التربية والتعليم تنفيذا لتوجيهات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى ولواء دكتور هشام أبو النصر محافظ أسيوط.

جاء ذلك بحضور علاء خضراوى مدير إدارة الأمن بالمديرية وعاطف محمد عمر مدير إدارة التعليم الثانوى بالمديرية وحسام محمود مدير إدارة شئون الطلاب بالمديرية والدكتورة أميمة كامل مدير مرحلة التعليم الثانوى بالمديرية ومحمود حماد تونى مدير مركز التطوير التكنولوجى بالمديرية وعادل موجه عام الحاسب الآلي بالمديرية.

حل المشكلات التقنية والفنية التى تواجه الطلاب في امتحان التوفاس

وتابع وكيل التعليم بأسيوط - عبر تقنية الفيديو كونفرانس -  سير أعمال امتحان "  التوفاس " بالتواصل مع مديرى الإدارات التعليمية داخل غرف عملياتهم بالإدارات والتواصل المستمر مع غرفة عمليات وزارة التربية والتعليم للاطمئنان على حل جميع المشكلات التقنية والفنية التى تواجه الطلاب واتخاذ ما يلزم من إجراءات فى حالة حدوث صعوبات مع بعض الطلاب فى أداء الامتحان 

ولفت وكيل التعليم بأسيوط إلى أن الدخول على منصة كيريو للبرمجة لأداء الامتحان يجرى باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور التى حددتها الوزارة للطلاب.

وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة أن عدد طلاب الصف الاول الثانوى الذين يؤدون الامتحان اليوم فى مادة البرمجة والذكاء الاصطناعى على مستوى مدارس المحافظة بلغ 23 الف و264 طالب وطالبة بالصف الأول الثانوى والعام والبكالوريا وفصول الخدمات ويتم عبر أجهزة التابلت لطلاب الصف الأول الثانوي وكذلك تتاح الاختبارات عبر أجهزة حاسوب مجهزة داخل المدارس عبر رابط منصة كيريو اليابانية. 

تعليم أسيوط يناقش تفعيل الوحدات المنتجة والمبادرات التنموية بالمدارس الفنية

وكيل تعليم أسيوط يشهد انطلاق البرنامج التدريبي "من أجل الغد" لإعداد المدربين

وأشار إلى أنه يمكن للطلاب الدخول على المنصة اليوم وحتى الساعة 7 مساء ويتكون من 20 سؤالًا بنظام الاختيار من متعدد ويبلغ زمن الامتحان 40 دقيقة من لحظة التسجيل فى الامتحان وتكون نسبة النجاح المقررة 60% وفى حال حدوث أى عطل فنى أو توقف الجهاز أثناء الامتحان يتم إخطار المشرف مع السماح للطالب بالتنقل بين الأسئلة طوال مدة الاختبار.

