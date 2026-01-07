الأربعاء 07 يناير 2026
أزمة تعرقل صفقة انتقال يوسف بلعمري للأهلي

كشف مصدر داخل النادي الأهلي، عن أن صفقة انتقال يوسف بلعمري ظهير أيسر الرجاء البيضاوي، إلى القلعة الحمراء في طريقها للفشل. 

وأوضح المصدر أن المفاوضات التي كانت على وشك الانتهاء وتعطي مؤشرات قوية على انتقال اللاعب للنادي الأهلي، شهدت توقفا مفاجئا، ما جعل الصفقة تبدو بعيدة عن الحسم في الوقت الحالي.

وأضاف المصدر أن مسؤولي النادي الأهلي أصبحوا يتجهون حاليا إلى إعادة تقييم الموقف، حيث أن الانتقال الذي كان قريبًا جدًا من التوقيع أصبح الآن خارج حساباتهم في المدى القريب. 

وأكد المصدر أن بلعمري، الذي أثبت جدارته مع فريقه الحالي، ما زال محل متابعة من قبل النادي، لكنه لن يكون ضمن أولويات الأهلي في هذه الفترة.

وفي الوقت نفسه، يواصل النادي الأهلي بحث خيارات أخرى لتعزيز مركز الظهير الأيسر، مع التركيز على اللاعبين المتاحين محليا وإقليميا لضمان تدعيم الصفوف قبل انطلاق الموسم الجديد..

وأرجع المصدر إلى أن سبب فشل إتمام صفقة انتقال بلعمري هو أن مسؤولي الأهلي لم يتمموا اتفاقهم مع اللاعب ولم يفعل أي من الوعود التي اتفق عليها مسؤولو الأحمر مع وكيل اللاعب.

وتابع المصدر أن الاهلي لم يرسل حتى القيمة المالية لاتمام التعاقد مع اللاعب مثلما اتفقوا مع مسؤولي الرجاء البيضاوي المغربي.

وكان من المقرر أن يصل بلعمري إلى القاهرة لإجراء الفحوصات الطبية بعد انتهاء مشاركة منتخب المغرب في بطولة كأس الأمم الإفريقية على أن يتم بعدها إتمام إجراءات التعاقد بشكل رسمي والانتظام في تدريبات الفريق.

وكان نادي الرجاء قد وافق على شروط الأهلي المالية بالسماح  برحيل اللاعب في الميركاتو الشتوي الجاري مقابل 600 ألف دولار بدلًا من رحيله نهاية الموسم الجاري مجانًا.

وأشارت التقارير المغربية أن الرجاء كان سيحصل في الموسم الأول على 900 ألف دولار ويزيد 100 ألف دولار في كل موسم حتى نهاية عقده والذي سيكون 4 مواسم ونصف الموسم، ولكن الأهلي لم يرسل أي مبالغ لإنهاء الصفقة حتى الآن.

ويتواجد يوسف بلعمري حاليًا مع منتخب المغرب فى أمم أفريقيا المُقامة بالمغرب.

يوسف بلعمري يرفض الوداد

ورفض يوسف بلعمري عرضًا من نادي الوداد للانتقال إلى صفوفه خلال الفترة المقبلة، وفضّل اللاعب الانتقال للأهلي، كما أن اللاعب تلقى العديد من العروض الخارجية وفي حالة عدم حسم مسؤولي الأحمر الصفقة سريعا سينتقل النجم المغربي إلى ناد آخر.

