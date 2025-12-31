صفقة تبادلية مرتقبة بين الأهلي وسيراميكا كليوباترا، ما التفاصيل؟

18 حجم الخط

كشفت مصدر داخل النادي الأهلي عن تطورات جديدة في ملف التعاقدات الشتوية، حيث تلوح في الأفق صفقة تبادلية بين المارد الأحمر ونادي سيراميكا كليوباترا خلال الفترة المقبلة.

تفاصيل الصفقة التبادلية بين الأهلي وسيراميكا كليوباترا

وأوضح المصدر أن الأهلي يرغب في ضم مروان عثمان، لاعب سيراميكا كليوباترا، بعد أن أبدي ييس توروب، المدير الفني للفريق، إعجابه بقدرات اللاعب، في المقابل، أعرب مسئولو نادي سيراميكا كليوباترا عن رغبتهم القوية في الحصول على خدمات صانع ألعاب الأهلي، محمد مجدي أفشة.

وقال المصدر إنه في إطار رغبة الأهلي في ضم مروان عثمان، فمن الممكن أن تحدث صفقة تبادلية بين الطرفين، حيث ينضم اللاعب للمارد الأحمر، مقابل انتقال أفشة إلى سيراميكا بالإضافة إلى مبلغ مالي.

وأشارت المصادر إلى أن سيراميكا لديه أيضا رغبة في ضم عمر كمال لاعب الأهلي، إضافة إلى إعادة أحمد رمضان بيكهام، المعار للأهلي، إلى صفوف الفريق مرة أخرى.

جدول مباريات الأهلي خلال شهر يناير

ويستعرض لكم موقع فيتو خلال السطور القادمة جدول مباريات الأهلي خلال شهر يناير من عام 2026، والذي يشهد العديد من المواجهات القوية التي تنتظر المارد الأحمر.

وجاء جدول مباريات الأهلي خلال شهر يناير على النحو التالي:

السبت 10 يناير:

الأهلي ضد فاركو، ضمن منافسات كأس عاصمة مصر، في تمام الساعة الخامسة مساء.

الخميس 15 يناير:

الأهلي ضد طلائع الجيش، في كأس عاصمة مصر، الساعة الخامسة مساء.

الإثنين 19 يناير:

الأهلي ضد طلائع الجيش، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز، الساعة الخامسة مساء.

الجمعة 23 يناير:

الأهلي ضد يانج أفريكانز التنزاني، في دوري أبطال إفريقيا، الساعة السادسة مساء.

الثلاثاء 27 يناير:

الأهلي ضد وادي دجلة، في الدوري المصري الممتاز، الساعة الخامسة مساء.

الجمعة 30 يناير:

الأهلي ضد يانج أفريكانز التنزاني، في دوري أبطال إفريقيا، الساعة السادسة مساء.

