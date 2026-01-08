تغيرت ملامحه، أول ظهور لـ حسن شحاتة في المستشفى يثير الجدل، والنشطاء: لم نعرفه (فيديو)

18 حجم الخط

كابتن حسن شحاتة، تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لأحدث ظهور للكابتن حسن شحاتة، المدرب السابق للمنتخب المصري، داخل أحد المستشفيات، بعد تحسن حالته الصحية، وانتشر المقطع بشكل واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

الظهور الأول لحسن شحاتة في المستشفى يثير الجدل

وأثار مقطع فيديو ظهور كابتن حسن شحاتة تفاعل العديد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، وخاصة أن ظهوره كان لأول مرة بعد تحسن حالته الصحية، حيث كان يسير في ممر المستشفى ولكن بحركات بطيئة، وكانت ملامح وجهه متغيرة بعض الشيء نتيجة حالته المرضية.

ظهور كابتن حسن شحاتة لأول مرة، في مقطع الفيديو، دفع العديد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي وجماهير الكرة في مصر والعالم العربي إلى الدعاء بالشفاء لحسن شحاته، ووصفوه بأنه "المعلم" حسن شحاتة صانع البطولات للمنتخب.

علق البلوجر عبده البيلي على أحدث ظهور لكابتن حسن شحاتة فقال: “أحدث ظهور للكابتن حسن شحاتة المعلم بعد عملية استغرقت 14 ساعة لاستئصال ورم خبيث، هذا هو حال الدنيا ما مضى منها أحلام وما بقي منها أماني، والوقت ضائع بينهما. فلا تحزن على شيء فقدته فيها، فكل ما فيها مفقود إلا ما كان لله”.

أما البلوجر أحمد سعيد فقال: “حزنت عندما رأيت كابتن حسن شحاتة، طهور إن شاء الله أحدث ظهور للكابتن حسن شحاتة المعلم”.

عراقيون وجزائريون ومغاربة يشيدون بحسن شحاتة

وقالت البلوجر آيات جابر: “هذا الرجل فرحنا كثيرًا ربنا يشفيه ويعافيه ويعفو عنه يا رب”.

أما البلوجر العراقي كوكو لورنزو فقال: “من العراق... شافاك المشافي المعافي أيها المعلم العظيم. حفظك الله بحق محمد وآل محمد”.

ورد البلوجر العراقي سامر معصوم فقال: “من العراق اللهم شافي المدرب الذهبي حسن شحاتة”.

أول ظهور لكابتن حسن شحاتة، فيتو



وعلق البلوجر الجزائري بن فيسا ميلود فقال: “الله يشافيك يا بطل تحية ليك من الجزائر”.

وقال البلوجر محمد ناجي: “منور الدنيا يا صانع المجد بإفريقيا ربنا يطمنا ويعطيك الصحة والعافية وطول العمر”.

ورد البلوجر المغربي حسنين راضي فقال: “من المغرب تحياتي للكابتن الخلوق حسن شحاتة ودعواتنا له بالشفاء العاجل يا رب”.

وعلق البلوجر فرج حاج شوشان فقال: “سبحان الله والله وكبرنا يا معلم كنا صغار ونراه وهو يلعب وكنا نتفرج عليه وكنا ندور على صوره في باكو اللبان نعلقه على الحائط الدنيا دي قصيره قوي”.

وقال البلوجر مكاريوس جاويش: “حسن شحاتة يا معلم.. خلي الشبكة تتكلم... الله يعافيك يا بطل”.

أما البلوجر سهير سمير فقالت: “يا عينى على الدنيا المرض وكبر السن غير شكله والله لولا إنكم تعرفتم عليه وكتبتوا أنه كابين حسن شحاته ما عرفته. ربنا يشفيه ويعافيه ويشفى كل مرضى المسلمين”.

الجدير بالذكر أن لاعب الزمالك السابق كريم حسن شحاتة، نجل كابتن حسن شحاتة، طمأن جماهير الكرة على الحالة الصحية لوالده، مؤكدًا أن حالته تشهد تحسنًا ملحوظًا خلال الفترة الحالية، بعد خضوعه لحقن في الظهر خلال الأيام الماضية، ودخوله مرحلة الاستشفاء، وذلك في تصريح له عبر برنامج “زملكاوي” المُذاع على قناة الزمالك.

