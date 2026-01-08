الخميس 08 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

قضية المخدرات الكبرى، سارة خليفة تؤدي صلاة العصر داخل قفص الاتهام

سارة خليفة
سارة خليفة
18 حجم الخط

أدت المنتجة الفنية  سارة خليفة صلاة العصر داخل قفص الاتهام، وذلك خلال رفع الجلسة للاستراحه، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ" قضية المخدرات الكبرى"، والتي تتعلق بجلب وتصنيع والاتجار في المواد المخدرة، ووصل المتهمون إلى المحكمة وسط حراسة أمنية مشددة.

وظهرت سارة خليفة مرتدية الزي الأبيض والحجاب.

تقرير طبي واختبار حمل

وفي سياق متصل، قدم  دفاع سارة خليفة تقريرًا طبيًا مبدئيًا صادرًا عن أحد المراكز الطبية المتخصصة، أفاد بحضور المتهمة وهي تعاني من نزيف، مشيرًا إلى إجراء اختبار حمل أثبت عدم وجود حمل.

جالي اكتئاب وعندي ورم

وطالبت سارة خليفة، خلال الجلسة، بعرضها على الطب النفسي، مؤكدة إصابتها بحالة اكتئاب نتيجة حبسها، وقالت أمام هيئة المحكمة: «إيدي حصل فيها عجز بسبب اللي اتعرضت له، ومكتبتش أي حاجة بإيدي، والورق المضبوط مزور، وبعاني من ورم ونزيف، وعايزة أروح الطب الشرعي… أنا مش مجرمة وبطلب العدالة».

وشدد دفاعها على ضرورة منع الإعلاميين من إصدار أحكام مسبقة بحق المتهمين قبل صدور حكم قضائي نهائي، مؤكدًا أن ذلك يشكل ضغطًا على العدالة وينتهك حق الدفاع.

طلب تصوير المرافعة

كما تقدم دفاع سارة خليفة بطلب رسمي للسماح بتصوير مرافعة الدفاع، بناءً على رغبة المتهمة، التي قالت: «عايزة مرافعة دفاعي تتصور زي مرافعة النيابة العامة».

وأوضح الدفاع أن بث مرافعة النيابة دون الدفاع يخل بمبدأ العدالة ويؤثر على الرأي العام.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الاتجار في المواد المخدرة الطب الشرعي الطب النفسي المخدرات الكبرى المراكز الطبية المتخصصة تصنيع والاتجار في المواد المخدرة النيابة العامة حكم قضائى نهائي قضية المخدرات الكبرى مرافعة النيابة العامة

مواد متعلقة

رد فعل ممثل النيابة العامة بعد سماع طلبات دفاع شقيق المتهمة سارة خليفة

دفاع شقيق سارة خليفة يطلب التحقيق مع مأموريات الضبط والتفتيش

بعد الحكم بحبسها سنة، أبرز أقوال المتهمة بدهس طالبة الشروق 

قضية المخدرات الكبرى، استكمال مرافعات الدفاع في محاكمة سارة خليفة و27 متهمًا

محاكمتها باطلة وهي عايزة الجلسة تتصور، أبرز ما جاء في مرافعة دفاع سارة خليفة قبل نظر قضيتها

حجز موظف دهس سيدة في القاهرة

نيابة الجيزة تستكمل تحقيقاتها بواقعة سب الفنانة منى هلا أثناء خلاف مروري

تفريغ محادثات 3 متهمين في واقعة سرقة أدوية التأمين الصحي بحلوان
ads

الأكثر قراءة

كأس مصر، سموحة وحرس الحدود يتعادلان 1-1 ويلجآن لشوطين إضافيين

أول قرار جمهوري في 2026

نص القرار الجمهوري بتعيين شريف كمال نائبًا لرئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمينات

الصحة: "زايد التخصصي" ينجح في إجراء جراحة معقدة

اتحاد منتجي الدواجن يكشف حقيقة ارتفاع أسعار الكتاكيت

قضية المخدرات الكبرى، سارة خليفة تؤدي صلاة العصر داخل قفص الاتهام

وزير الثقافة يكرم الفائزين بجوائز الدولة التقديرية

كيف تتقدم بطلب تملك وحدة سكنية إلكترونيًّا؟

خدمات

المزيد

آخر تطورات سعر الألومنيوم عالميا اليوم الخميس

سعر الدينار الأردني مقابل الجنيه في البنك المركزي اليوم الخميس

تعرف على سعر السكر في السوق اليوم الخميس 8-1-2026

سعر الـ100 ين ياباني أمام الجنيه بالبنك المركزي اليوم الخميس

المزيد

انفوجراف

مواعيد مباريات ربع نهائي كأس أمم أفريقيا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤيا العدو في المنام وعلاقتها بمشاكل قادمة

رئيسة الديوان، كل ما تريد معرفته عن السيدة زينب الموجودة بالقاهرة

هل كان الإسراء بالروح فقط أم بالجسد؟ اعرف أقوال العلماء

المزيد
الجريدة الرسمية