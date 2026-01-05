الأهلي يتحرك لضم موهبة الجزائر الصاعدة لتدعيم صفوف الفريق

18 حجم الخط

كشف مصدر خاص أن النادي الأهلي بدأ التحرك للتعاقد مع آدم بن علي، الموهبة الجزائرية الصاعدة، في إطار خطة النادي لتدعيم صفوف الفريق بلاعبين تحت السن خلال المرحلة الجارية.

وبحسب المصدر، فإن الأهلي فتح خطوط اتصال مع اللاعب عن طريق أسامة هلال، مدير التعاقدات بالنادي، من أجل بحث إمكانية ضمه، في ظل القناعة الكبيرة بقدراته الفنية وما يملكه من إمكانيات واعدة.

من هو آدم بن علي المرشح لتدعيم الأهلي؟

ويعد آدم بن علي أحد أبرز المواهب الصاعدة، حيث وُلد في 11 فبراير 2009، ويبلغ من العمر 16 عاما، ويحمل الجنسية الألمانية، من أصول جزائرية من جهة والدته ومغربية من جهة والده، وقد حسم قراره بتمثيل المنتخب الوطني الجزائري خلال مشواره الدولي.

ويلعب بن علي في مركز الجناح الأيمن، كما يجيد اللعب كجناح أيسر أو كمهاجم، ويتمتع بمهارات فردية عالية وسرعة كبيرة ورؤية مميزة للملعب، وهو ما جعله محل إشادة واسعة داخل الأوساط الكروية، خاصة بين جماهير الكرة الجزائرية.

وينشط اللاعب حاليا ضمن صفوف فريق الشباب بنادي لو هافر الفرنسي تحت 17 سنة (Le Havre AC U17)، بعدما سبق له اللعب مع فريق بوخوم الألماني تحت 17 سنة (VfL Bochum U17)، حيث قدم مستويات لافتة للنظر.

وحقق بن علي أرقاما مميزة خلال تجربته في الدوري الألماني للناشئين، بعدما سجل 12 هدفا وقدم تمريرة حاسمة واحدة خلال 14 مباراة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.