قرار جديد من ييس توروب بشأن مباراة الأهلي والمقاولون العرب بكأس عاصمة مصر

قرر الدنماركي ييس توروب، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تصعيد 15 لاعبا من قطاع الناشئين للمشاركة في تدريبات الفريق أمس واليوم، في إطار الاستعداد لمواجهة المقاولون العرب المقبلة.

وأكدت مصادر داخل النادي الأهلي أن توروب استقر على خوض لقاء المقاولون العرب بالناشئين فقط، دون الاستعانة بلاعبي الفريق الأول، لمنح الفرصة للعناصر الشابة بشكل أكبر.

وأضافت المصادر أن الجهاز الفني قرر عدم الدخول في معسكر مغلق قبل المباراة، حيث سيكتفي الفريق بالتجمع غدا في فرع النادي بمدينة نصر، على أن يتناول اللاعبون وجبة الغداء معا، قبل التحرك مباشرة إلى ملعب المباراة لخوض اللقاء.

ويختتم اليوم النادي الأهلي استعداداته لمواجهة المقاولون العرب المرتقبة غدا الثلاثاء فى إطار منافسات كأس عاصمة مصر.

موعد مباراة الأهلي والمقاولون فى كاس عاصمة مصر

وتنطلق مباراة الأهلي ضد المقاولون في تمام الخامسة مساء الغد، وتقام في ملعب السلام، وتذاع عبر قناة أون سبورت.

ويحتل الأهلي المركز الرابع في المجموعة الأولى بكأس العاصمة برصيد 3 نقاط، بينما يحتل المقاولون المركز السادس برصيد نقطة، حيث خسر الأهلي أمام إنبي بهدف نظيف، وغزل المحلة بهدفين مقابل هدف واحد، كما فاز الأهلي على سيراميكا بهدف نظيف سجله طاهر محمد طاهر فى الجولة الثانية من منافسات كأس عاصمة مصر.

وتضم المجموعة أيضا كل من إنبي وطلائع الجيش وغزل المحلة وسيراميكا كليوباترا.

ترتيب مجموعة الأهلي في كأس عاصمة مصر

فاركو - 6 نقاط إنبي - 6 نقاط طلائع الجيش - 3 نقاط غزل المحلة - 3 نقاط الأهلي - 3 نقاط المقاولون العرب - بدون نقاط سيراميكا كليوباترا - بدون نقاط

