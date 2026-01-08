الخميس 08 يناير 2026
حرس الحدود يتقدم على سموحة بهدف في الشوط الأول بكأس مصر

سموحة،فيتو
تقدم فريق حرس الحدود بهدف دون رد أمام سموحة بالشوط الأول في المباراة التي تقام حاليا على استاد المكس بالإسكندرية في المباراة المؤجلة من دور الـ16 ببطولة كأس مصر.

وأحرز هدف حرس الحدود، محمد حمدي زكي في الدقيقة 5 مع بداية الشوط الأول.

تشكيل حرس الحدود أمام سموحة 

حراسة المرمى: محمود الزنفلي 

خط الدفاع: إسلام أبو سليمة - إبراهيم عبد الحكيم - فوزي الحناوي - محمد بيومي 

خط الوسط: محمد روقا - مؤمن عوض - معتز محمد - محمود أوكا - محمد حمدي

الهجوم: عمرو جمال

يذكر أن  فريق سموحة حقق فوزا كبيرا على غزل المحلة بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما على استاد الإسكندرية، في إطار منافسات دور الـ32 من كأس مصر،ليصعد إلى دور الـ16، بينما تأهل حرس الحدود لذات الدور بعد الفوز على الإسماعيلي 3-1.

طاقم حكام مباراة سموحة وحرس الحدود 

محمود بسيوني حكم ساحة، ويعاونه الثنائي علاء عبد الباسط ويارا عاطف، مساعدين أول وثاني، عبد الرحمن صالح حكم رابع

وكانت بطولة كأس مصر قد شهدت مفاجأة مدوية بخروج النادي الأهلي من دور الـ32، عقب خسارته أمام فريق المصرية للاتصالات بنتيجة 2-1 بعد اللجوء إلى الوقت الإضافي.

