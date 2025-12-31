الأربعاء 31 ديسمبر 2025
عقوبة صارمة من توروب لـ طاهر محمد طاهر

قرر الجهاز الفني للنادي الأهلي، مضاعفة عقوبة طاهر محمد طاهر لاعب الفريق، بعد الطرد الذي حصل عليه أمام فريق المصرية للاتصالات بدور الـ32 بكأس مصر.

وقرر الأهلي خصم مبلغ مالي من اللاعبين إلا أن الجهاز الفني قرر مضاعفة الغرامة على طاهر محمد طاهر بسبب الطرد  غير المبرر من وجهة نظر المدير الفني ييس توروب.

الجدير بالذكر أن الأهلي ودع بطولة كأس مصر من دور الـ32، عقب الخسارة أمام فريق المصرية للاتصالات، وهي النتيجة التي أثارت حالة من الصدمة والغضب داخل أروقة القلعة الحمراء.

فيما يستعد فريق النادي الأهلي لمواجهة  فاركو في الجولة الخامسة من بطولة كأس عاصمة مصر.

 

موعد مباراة الأهلي القادمة في كأس عاصمة مصر

ومن المقرر أن تقام مباراة النادي الأهلي المقبلة أمام فريق فاركو في الجولة الخامسة من بطولة كأس عاصمة مصر،  يوم السبت 10 يناير 2026، في تمام الساعة الخامسة مساءً.

 

وحقق فريق المقاولون العرب فوزا كبيرا على نظيره الأهلي بثلاثة أهداف نظيفة، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء أمس الثلاثاء على استاد السلام، ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة كأس عاصمة مصر.

ويعد هذا هو الفوز الأول لفريق المقاولون العرب في النسخة الحالية من بطولة كأس عاصمة مصر. 

ترتيب الأهلي والمقاولون العرب

 يحتل الأهلي المركز السادس في المجموعة الأولى بكأس العاصمة برصيد 3 نقاط، بينما يحتل المقاولون المركز الرابع بـ 4 نقاط. 

