بسبب جنون "المشاهدات"، بنت تدعي وجود تشكيل عصابي لسرقة الفتيات بالجيزة

كشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله، تضمن زعم إحدى الفتيات وجود تشكيل عصابي لسرقة الفتيات بمحافظة الجيزة، حيث قامت الأجهزة الأمنية بفحص ما ورد بالمقطع.

الأمن يكشف ملابسات فيديو فتاة زعمت وجود عصابة لسرقة الفتيات بالجيزة

وبالفحص، تبين عدم ورود أي بلاغات رسمية في هذا الشأن. وباستدعاء الفتاة الظاهرة بمقطع الفيديو، تبين أنها طالبة ومقيمة بمحافظة الجيزة، وبسؤالها أقرت بأنها علمت من إحدى صديقاتها أنه أثناء استقلالها سيارة أجرة «ميكروباص» بدائرة القسم، قامت 3 سيدات بالاقتراب منها، الأمر الذي جعلها تظن وجود محاولة لسرقتها.

وأضافت الفتاة أنه لم يتم سرقة أي من متعلقاتها، كما لم تقم بتحرير محضر بالواقعة، مشيرة إلى قيامها بنشر مقطع الفيديو على حسابها بأحد مواقع التواصل الاجتماعي بقصد تحقيق نسب مشاهدات مرتفعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الفتاة لادعائها الكاذب، فيما تولت النيابة العامة التحقيق.

