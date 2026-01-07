الأربعاء 07 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

ضبط 275 تاجر مخدرات و69 سلاحا ناريا خلال حملات بالمحافظات

حملة أمنية، فيتو
حملة أمنية، فيتو
18 حجم الخط

تمكن قطاع الأمن العام، بالاشتراك مع إدارات البحث الجنائي بمديريات الأمن، من ضبط 4 تشكيلات عصابية ارتكبوا جرائم تجارة المخدرات والسرقات، و30 متهمًا للقيام بأعمال البلطجة وهاربين من المراقبة، و275 تاجر مخدرات بحوزتهم 436 كيلوجرام مواد مخدرة، بالإضافة إلى 69 فردًا وبندقية خرطوش.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة التي أمرت بحبس المتهمين في جرائم المخدرات والسرقات 4 أيام على ذمة التحقيقات.

 

حملات أمنية لضبط الخارجين عن القانون

جاء ذلك في إطار جهود حملات وزارة الداخلية لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية على مستوى الجمهورية.

 

عقوبة حيازة المخدرات

حدد القانون عقوبة حيازة المواد المخدرة، وتم وضع عدة قوانين صارمة وعقوبات مشددة لكل حالة من حالات حيازة المواد المخدرة، سواء بقصد الجلب والتوزيع، أو الاتجار، أو التعاطي.

وعاقبت المادة 33 من قانون العقوبات، كل من يقوم بممارسة الاتجار في المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدءًا من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام في بعض الحالات، والغرامة المالية التي تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد على 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

إدارات البحث الجنائي البلطجة وهاربين من المراقبة البحث الجنائي الأسلحة النارية النيابة العامة

مواد متعلقة

أخبار الحوادث اليوم.. مصرع عنصرين شديدي الخطورة وضبط مخدرات وأسلحة بقيمة 83 مليون.. تفاصيل فيديو عصابة السطو المسلح بشبرا الخيمة..ضبط صانع محتوى بالجيزة لنشره ألفاظًا خادشة

الأمن يكشف ملابسات تجمع أهالى للمطالبة بإعادة الانتخابات البرلمانية بأسوان

ضبط صانع محتوى بالجيزة لنشره ألفاظًا خادشة للحياء عبر مواقع التواصل

الداخلية تكشف ملابسات فيديو تصادم "نصف نقل" محملة بالدقيق بالسيارات على الدائري

الأحوال المدنية بمطروح تصدر 231 بطاقة رقم قومى

ضبط شخص يدير ناديا صحيا بدون ترخيص لممارسة أعمال منافية للآداب بالهرم

الأمن يكشف ملابسات فيديو سيارة "فان" تستعرض بالإسكندرية

القبض على ديلر مخدرات استخدم كلبا لترهيب شخص بالقليوبية
ads

الأكثر قراءة

التحالف يوجه ضربات استباقية لقوات الانتقالي في اليمن وهروب عيدروس الزبيدي إلى مكان غير معلوم

بعد انخفاض لم يستمر 24 ساعة، ارتفاع مفاجئ في أسعار الزيت اليوم الأربعاء بالأسواق

انخفاض البتلو والضاني وارتفاع الكندوز، أسعار اللحوم اليوم في الأسواق

سعر الفاكهة اليوم، انخفاض 4 أصناف منها اليوسفي والفراولة والموز يبدأ من 15 جنيها

شراء وليس غزو، روبيو يحاول تجميل نوايا ترامب العدوانية تجاه جرينلاند

راهب الرواية، كيف صور إبراهيم أصلان حياة المهمشين في "مالك الحزين" و"خلوة الغلبان"

أسطورة منتخب كوت ديفوار يقيم منتخب مصر ويحذر الأفيال من هذا الثنائي (فيديو)

مان سيتي وأستون فيلا وإنتر ميلان، مواعيد مباريات اليوم الأربعاء والقنوات الناقلة

خدمات

المزيد

سعر طن الألومنيوم في بورصة لندن للمعادن اليوم الثلاثاء

ارتفاع جديد في أسعار كرتونة البيض اليوم الثلاثاء ببورصة الدواجن

سعر الألومنيوم عالميا اليوم الثلاثاء

ارتفاع جديد للكب والروص، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الثلاثاء في بورصة الدواجن

المزيد

انفوجراف

مواعيد مباريات ربع نهائي كأس أمم أفريقيا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العـصر اليوم الأربعاء 7 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الأربعاء 7 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 7 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية