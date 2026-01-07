الأربعاء 07 يناير 2026
حوادث

القبض على سيدة تستغل 6 أطفال في التسول بمحطة مترو روض الفرج

القبض على سيدة تستغل
القبض على سيدة تستغل 6 أطفال في التسول
ألقت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية القبض على سيدة بصحبتها 6 أطفال، لقيامها باستغلالهم في أعمال التسول واستجداء المارة بسلم محطة مترو روض الفرج. 

وتعود تفاصيل الواقعة إلى رصد منشور مدعوم بصور تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن قيام إحدى السيدات وبرفقتها عدد من الأطفال بممارسة أعمال التسول داخل محيط محطة المترو، الأمر الذي أثار استياء المواطنين. 

وبالفحص والتحريات، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط السيدة  وتبين أنها لها معلومات جنائية ومقيمة بدائرة مركز شرطة أوسيم، وكانت برفقتها 6 أطفال.

وبمواجهتها، اعترفت بأن طفلين من بين الأطفال أنجالها، بينما باقي الأطفال متواجدون معها بعلم ذويهم، مؤكدة قيامها باستغلالهم في التسول وجمع الأموال من المواطنين.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، فيما تولت النيابة العامة التحقيق.

يعد التسول في الأماكن العامة ظاهرة اجتماعية منتشرة في العديد من المدن، وتتفاقم هذه الظاهرة لعدة أسباب تتنوع بين الفقر والبطالة وأحيانًا استغلال البعض لهذه المهنة لتحقيق مكاسب سهلة وسريعة. ولمواجهة هذه الظاهرة.

وحددت القوانين المصرية عقوبات واضحة تهدف إلى ضبطها والحد منها، مع توفير بدائل اجتماعية للتعامل مع الفئات الأكثر احتياجًا.

أسباب تمركز المتسولين أمام المساجد والمحال التجارية 

يتواجد المتسولون في الأماكن العامة مثل الشوارع والميادين وأمام المساجد والمحال التجارية، ويستغل البعض هذه الأماكن لطلب المال من المارة، وأحيانًا يستغلون الأطفال أو يظهرون بمظهر يحتاج للشفقة لتحقيق أهدافهم، وقد أصبحت هذه الظاهرة تشكل ضغطًا على المواطنين وتؤثر سلبًا على صورة المجتمع، ما استدعى الحاجة إلى تنظيمها عبر تشريعات واضحة.

وتعد قوانين مكافحة التسول في مصر جزءًا من الإجراءات القانونية لحفظ النظام العام والتقليل من الظواهر السلبية في المجتمع، وتتمثل العقوبات القانونية على النحو التالي:

وفقًا للقانون، يُعاقب كل من يُضبط بتهمة التسول في الأماكن العامة أو استجداء المال بطرق غير مشروعة بالحبس لمدة تتراوح بين يوم وستة أشهر. كما تُفرض غرامة مالية تتراوح بين 50 إلى 100 جنيه مصري، وقد تزيد في بعض الحالات وفقًا لما تحدده المحكمة.

وفي حالة ضبط المتسول حاملًا لأدوات تشير إلى إعاقته أو تدل على ضعف بدني قد لا يكون حقيقيًا، تُشدد العقوبة باعتبار أن هذا الفعل يعتبر نوعًا من التحايل، إذا استغل المتسول وجود طفل معه أو قام بتوريط قاصر في عملية التسول، تتضاعف العقوبة، وقد تصل إلى الحبس لفترات أطول.

وفي بعض الحالات التي تتعلق بالفئات التي لا تمتلك موارد مادية، مثل المسنين أو النساء من دون معيل، يتم تحويلهم إلى مراكز اجتماعية توفر لهم الدعم والرعاية، ويخضع بعض المتسولين لجلسات تأهيل اجتماعي وبرامج تدريبية تساعدهم على تعلم مهارات تتيح لهم الحصول على عمل مناسب بطرق مشروعة، مما يقلل من فرص عودتهم للتسول.

